Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre y evade crisis política

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a la Navidad en un intento de fomentar la economía, una festividad que comenzará el próximo 1 de octubre, en vez del mes de diciembre. Negando la crisis política que atraviesa el régimen debido a la lucha antinarcotráfico que se está llevando desde el gobierno del presidente Donald Trump.

En declaraciones retransmitidas por la cadena estatal venezolana VTV, Maduro aseguró que "se aplicará la fórmula de otros años". "Nos ha ido muy bien: para la economía, la cultura, la alegría, la felicidad".

"Vamos a decretar que desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también. Vamos a defender el derecho a la felicidad", apuntó Maduro.

Contrario a la realidad, el dictador calificó este 2025 como un año "bueno y bonito", a pesar de las crisis internas y los problemas a nivel internacional, unas palabras con las que ha hecho alusión al reciente aumento de la tensión con Estados Unidos.

No es la primera vez que Maduro adelanta la Navidad a octubre. Ya lo hizo en 2024 y en años anteriores.

Maduro, aseguró que una agresión estadounidense contra Venezuela supondría el paso del país latinoamericano a una "etapa de lucha armada", unas declaraciones realizadas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con derribar aquellas aeronaves militares venezolanas que pongan a Estados Unidos en peligro.

El Pentágono dijo que dos aviones militares venezolanos se acercaron peligrosamente a un buque estadounidense el jueves.

Trump amenazó con derribar aquellas aeronaves militares venezolanas que pongan a Estados Unidos en una "posición peligrosa", un día después de que denunciara que cazas habían sobrevolado un buque de la Armada en el Caribe, donde Washington ha iniciado un despliegue militar.

"Van a tener problemas y se lo haremos saber (...) Si nos ponen en una posición peligrosa, los derribaremos", advirtió en declaraciones desde el Despacho Oval.

"Si Venezuela fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional", sostuvo el dictador venezolano ante los medios tras anunciar la activación de la Milicia Bolivariana —que ha supuesto el alistamiento de millones de ciudadanos con vistas a reforzar la seguridad nacional—.

Maduro instó a Trump a que abandone "su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe" y a que respete "la soberanía, el derecho a la paz y la independencia de (nuestros) países".

Escalada de tensión

El inquilino de la Casa Blanca sostuvo que aquellos aviones venezolanos que pongan en una "posición peligrosa" a las tropas estadounidenses serán derribados, después de que este jueves el Departamento de Estado estadounidense denunciara que dos aeronaves sobrevolaron un buque de la Armada estadounidense.

La escalada de tensión entre ambos países continúa después de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dispararan a principios de esta semana contra una embarcación en aguas del Caribe procedente de Venezuela y que llevaba un cargamento de drogas, matando a once "narcoterroristas del Tren de Aragua" que estaban a bordo, en lo que las autoridades venezolanas han denunciado como once "ejecuciones extrajudiciales".

Maduro aseguró que los "informes de inteligencia" de Estados Unidos distribuyen, según él, son datos falsos sobre el narcotráfico en Venezuela y sostuvo que el país "combate al narcotráfico y está triunfando en el combate".

FUENTE: Con información de Europa Press/ AFP