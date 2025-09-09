Huelga de hambre frente a la CPI demanda orden de captura contra jerarcas de Maduro

Sede de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, 14 de marzo de 2025.

LA HAYA .-Cuatro personas de nacionalidad venezolana cumplieron este martes más de 207 horas de huelga de hambre frente a la sede de la Corte Penal Internacional ( CPI ) para pedirle a la instancia mayor celeridad en la investigación sobre Venezuela y que acuerde orden de captura contra los jerarcas de Nicolás Maduro .

Mario José de Nigris León, Jhon Manuel Cáceres Morillo, Laura Angélica García Contreras y Víctor Guerrero se apostaron bajo una carpa en las afueras de la CPI, el 31 de agosto, y decidieron no ingerir alimentos porque el llamado caso Venezuela I iniciado en 2018 no ha arrojado ningún resultado, ocho años después.

Reclaman claridad sobre la investigación judicial por crímenes de lesa humanidad, informó la ONG Stichting Venezolaanse Vluchtelingen en su cuenta oficial en la red social X.

Orden de captura de la CPI

La investigación que se inició en la Fiscalía de la CPI por crímenes cometidos desde 2014, se ha visto entorpecida por incidentes procesales, la mayoría promovidos por la representación de Venezuela, y en 2021 el entonces fiscal Karin Khan asumió el caso, tras una decisión de la instancia.

Sin embargo, en fecha reciente, Khan se separó de la investigación con el aval de la CPI por un proceso en su contra, lo que la dejó en manos de un fiscal auxiliar.

Los venezolanos denuncian que desde 2021 la CPI no ha hecho adoptado ninguna orden de captura contra altos jerarcas del chavismo.

FUENTE: Con información red X ong Venevluchteling, Redacción DLA