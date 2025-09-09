martes 9  de  septiembre 2025
Huelga de hambre frente a la CPI demanda orden de captura contra jerarcas de Maduro

Cuatro venezolanos llevan más 207 horas sin comer, en reclamo al retardo de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en el país; exigen transparencia

Sede de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, 14 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HAYA.-Cuatro personas de nacionalidad venezolana cumplieron este martes más de 207 horas de huelga de hambre frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) para pedirle a la instancia mayor celeridad en la investigación sobre Venezuela y que acuerde orden de captura contra los jerarcas de Nicolás Maduro.

Mario José de Nigris León, Jhon Manuel Cáceres Morillo, Laura Angélica García Contreras y Víctor Guerrero se apostaron bajo una carpa en las afueras de la CPI, el 31 de agosto, y decidieron no ingerir alimentos porque el llamado caso Venezuela I iniciado en 2018 no ha arrojado ningún resultado, ocho años después.

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio
Rubio anuncia nuevas sanciones a cuatro miembros de la CPI por "amenaza a la seguridad nacional"
El fiscal de la CPI, Karim Khan, inició formalmente la investigación contra el régimen venezolano en noviembre de 2021
Fiscal de la CPI Karim Khan es apartado del caso Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad

Reclaman claridad sobre la investigación judicial por crímenes de lesa humanidad, informó la ONG Stichting Venezolaanse Vluchtelingen en su cuenta oficial en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VeneVluchteling/status/1965285467785490674?t=5beYStns5h3pp22FO-Od4A&s=09&partner=&hide_thread=false

Orden de captura de la CPI

La investigación que se inició en la Fiscalía de la CPI por crímenes cometidos desde 2014, se ha visto entorpecida por incidentes procesales, la mayoría promovidos por la representación de Venezuela, y en 2021 el entonces fiscal Karin Khan asumió el caso, tras una decisión de la instancia.

Sin embargo, en fecha reciente, Khan se separó de la investigación con el aval de la CPI por un proceso en su contra, lo que la dejó en manos de un fiscal auxiliar.

Los venezolanos denuncian que desde 2021 la CPI no ha hecho adoptado ninguna orden de captura contra altos jerarcas del chavismo.

FUENTE: Con información red X ong Venevluchteling, Redacción DLA

