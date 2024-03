¿Listo para un cachorro? Adopte una mascota

“Grandes, pequeños, bajos o altos, ahora es un buen momento para abrir tu hogar a un cachorro de tu refugio local o grupo de rescate”, dijo Julie Castle, CEO de Best Friends Animal Society.

“No solo salvarás una vida y no apoyarás a las fábricas de cachorros inhumanas, donde las perras son criadas tan frecuentemente como sea posible y tanto los perros machos como las hembras pasan sus vidas en jaulas pequeñas, sucias y apiladas con fondo de alambre, sino que también serás parte del movimiento para convertir a Estados Unidos en un país sin sacrificio para el año 2025”.

Para celebrar el Día Nacional del Cachorro, Best Friends ofrece los siguientes consejos a los nuevos padres de cachorros que ayudarán tanto a ellos como a sus cachorros a tener éxito dentro y fuera del hogar:

Exponga a los cachorros a una variedad de sonidos, olores, superficies y objetos. La idea es ayudar a los cachorros a sentirse cómodos con las experiencias típicas que seguirán encontrando como perros adultos.

Observe el lenguaje corporal del cachorro para determinar si se sienten seguros y felices durante las nuevas interacciones. Deje que los cachorros tomen las cosas a su propio ritmo; no los fuerce en situaciones en las que parezcan incómodos.

En todos los casos, interrumpa el juego si un perro parece estar estresado. Es crucial mantener las interacciones con los perros lo más positivas posible durante este momento crucial de aprendizaje.

Es una buena práctica permitir que los perros adultos den retroalimentación apropiada y necesaria a los cachorros, como corrección por morder. Esto ayudará a que los cachorros se conviertan en adultos socialmente apropiados.

Debido a que los cachorros son vulnerables a ciertas enfermedades (como el parvovirus, el moquillo y la hepatitis), evite lugares públicos como aceras y parques frecuentados por otros perros hasta que el cachorro esté completamente vacunado. Sin embargo, es una buena idea llevar a los cachorros en paseos en automóvil y cargarlos en público, para que puedan experimentar el mundo con una exposición mínima a patógenos.

Después de recibir la aprobación de un veterinario para sacar al nuevo cachorro al mundo, presénteles las delicias de pasear, ir al parque o visitar la casa de alguien.

La exposición positiva a las personas es la parte más importante de la socialización de los cachorros. Asegúrese de que las personas interactúen de manera apropiada, sin aglomeraciones, sin acariciar o manipular en exceso, acariciando al perro desde el costado, etc.

Los cachorros deben aprender qué comportamientos de juego son apropiados y cuáles no. Deben aprender que jugar con juguetes es divertido y gratificante, mientras que morder o masticar a las personas nunca resulta en una respuesta alentadora de un humano.

Para enseñarles que es normal y apropiado estar solos en ocasiones, los cachorros mayores de 8 semanas deben tener algo de “tiempo a solas” todos los días.

Después de darle suficiente ejercicio a su cachorro para cansarlo, déjelo solo en un área segura para cachorros o en una jaula. También puede poner a los cachorros en la cocina con una puerta para bebés que evite el acceso al resto de la casa. Proporcione juguetes y pañales para orinar. Gradualmente, aumente el tiempo que el cachorro pasa solo.

“Al dedicar tiempo a socializar y entrenar a tu cachorro, estás preparándolo para convertirse en un perro adulto bien educado que prosperará en tu hogar”, dijo Castle. “Esta es la mejor manera de asegurarte de que tu cachorro y tu familia tengan una relación de por vida que todos puedan disfrutar”.

Visite [salvaunamascota.org] Best Friends para encontrar un refugio o grupo de rescate local y adoptar un nuevo cachorro o perro.

Best Friends Animal Society es la organización líder en bienestar animal, que trabaja para lograr que para el año 2025 se haya puesto fin a la práctica de sacrificar perros y gatos en los albergues de los Estados Unidos. Fundada en 1984, Best Friends es pionera en el movimiento “no-kill” y ha ayudado a reducir la cantidad de animales sacrificados en los albergues, de aproximadamente 17 millones por año a alrededor de 378,000. Best Friends lleva a cabo programas que salvan vidas en todo el país y tiene el santuario más grande del país. Trabajando en forma conjunta con una red de alrededor de 4,400 socios dedicados a promover el bienestar animal, Best Friends está trabajando para salvar a todas las mascotas, Save Them All®.

