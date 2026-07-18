sábado 18  de  julio 2026
PROYECTO DE LEY

Lo que cambia en EEUU con mantener el horario de verano que se debate en el Congreso

El proyecto de ley que espera por el Senado establece mantener horas de ahorro energético durante todo el año, y puede impactar en la vida estadounidense

Proyecto en EEUU propone no hacer cambio de hora

Proyecto en EEUU propone no hacer cambio de hora

(CORTESÍA)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.-La Cámara de Representantes de EEUU aprobó con el voto bipartidista un proyecto de ley que establece mantener el horario de verano durante todo el año en el país, es decir, más horas de luz, lo cual produciría cambios significativos en la vida cotidiana de los estadounidenses.

El texto que espera por el examen del Senado propone que EEUU deje de atrasar una hora sus relojes en otoño y adelantar otra en primavera, como ocurre desde hace décadas en la mayor parte del territorio.

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Esto supondría más horas de luz por la tarde durante el invierno y también amaneceres más tardíos en una sociedad mayoritariamente madrugadora, y se estima que pueda tener un impacto en la economía y la salud en el país, indicó un análisis periodístico.

Territorios como Hawái y la mayor parte de Arizona quedarían bajo revisión federal toda vez que mantienen el mismo horario todo el año, tal como el propuesto que ya plantea un debate público.

Cambios de vida en EEUU

El horario de verano permanente tiene defensores, especialmente congresistas de Florida, que sostienen que disponer de más luz al final del día favorecería a sectores como el turismo, la hostelería, el comercio, el ocio o el deporte al aire libre.

Esto, además de que se pondría fin a un cambio de hora que consideran "innecesario".

Representantes de estados agrícolas, por su parte, se muestran reticentes porque el retraso del amanecer complicaría la actividad de agricultores y granjeros.

Otros legisladores advierten además que millones de escolares acudirían a clase todavía de noche durante parte del invierno, con posibles efectos sobre la seguridad vial y el rendimiento.

Lo que dicen estudios

Mientras surgen discrepancias sobre el proyecto, numerosos estudios indican que suprimir los cambios estacionales de hora reducen el riesgo de infartos, de accidentes de tráfico y problemas metabólicos.

Expertos en cronobiología de la American Academy of Sleep Medicine, por ejemplo, advierten que fijar el horario de verano de forma permanente y tener amaneceres más tardíos altera los ritmos circadianos e incrementa la somnolencia matutina.

Por ello recomiendan que si se aprueba un solo horario se debe mantener el tiempo estándar al que ingresamos cuando se atrasan los relojes en otoño para asegurar más luz natural a primera hora del día.

Precedentes del horario controversial

El proyecto, que luego de la revisión del Senado necesitará la firma del presidente Donald Trump, no es el primero y tiene un antecedente de bloqueo controversial.

En 2022 la Cámara Alta dio luz verde a una propuesta similar pero finalmente no prosperó en la Cámara de Representantes.

El país ya experimentó el horario de verano permanente en la década de 1970 bajo el mandato del presidente Richard Nixon para hacer frente a la crisis energética, pero la medida fue revocada meses después debido al descontento generado por los amaneceres muy tardíos durante el invierno, informó.

FUENTE: Información de EFE

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