miércoles 15  de  julio 2026
FLORIDA

Congresista republicana María Elvira Salazar pide "respeto para hispanos" tras muertes de dos migrantes

Salazar lanzó fuertes críticas al afirmar: "Le estoy diciendo a mi partido republicano que se están equivocando"

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con los periodistas.

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con los periodistas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, pidió este miércoles en el Congreso respeto para los hispanos después de la muerte de dos migrantes latinoamericanos por disparos de agentes de inmigración (ICE, en inglés) en menos de una semana.

"Le estoy diciendo a mi partido republicano que se están equivocando, que no están viendo lo que está pasando y que a los hispanos hay que respetarlos", declaró la congresista ante los medios, después de una audiencia sobre las relaciones futuras entre Estados Unidos y Colombia celebrada en el Congreso.

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Salazar afirmó que "al inmigrante que tiene un récord criminal y que es un delincuente que lo echen, pero al que va a trabajar, a ese que no lo toquen".

La congresista afirmó que "las fuerzas de inmigración de este país se comportaron mal" y añadió que a ICE "se le fue la mano" y que se lo ha dicho al presidente, Donald Trump, "porque es la verdad".

"El presidente prometió que iba a deportar a la gente que tenía récords criminales graves, a la gente que no tiene papeles y que no tenían que estar aquí", explicó Salazar, que recordó que en el caso del colombiano de 26 años Joan Sebastián Durán, que murió en Maine por disparos de ICE "tenía un permiso de trabajo" y que, por lo tanto, "ha habido una equivocación".

Condena acciones de ICE

Salazar condenó la actuación del ICE, aunque matizó que no creía que hubiera habido intencionalidad y defendió que tiene que haber "directrices mucho más claras" para que la actuación de los agentes migratorios sobre el terreno no deje lugar a la duda.

Las muertes de los dos migrantes latinoamericanos han vuelto a poner el foco sobre el uso de la fuerza durante los operativos migratorios en Estados Unidos, intensificados por orden de la Casa Blanca desde que Trump retornó al poder el año pasado en cumplimiento de su promesa de campaña, tras la política de fronteras abiertas de la administración demócrata de Joe Biden, que permitió el ingreso ilegal de más de 10 millones de migrantes.

FUENTE: Con información de EFE

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