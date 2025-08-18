lunes 18  de  agosto 2025
INMIGRACIÓN

Accidente mortal en Florida ocasionado por inmigrante ilegal, con licencia emitida en California, desata polémica

La muerte de tres personas de Florida genera reacciones del gobernador Ron DeSantis, la Casa Blanca y aviva el debate sobre licencias a inmigrantes indocumentados

Harjinder Singh, conductor inmigrante, y Ron Desantis, gobernador de Florida. 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El origen de la actual polémica que enciende la redes sociales y los periódicos fue el accidente fatal ocurrido el pasado 12 de agosto, en la autopista de peaje de Florida's Turnpike que dejó tres muertos, cuando un camionero indocumentado, identificado como Harjinder Singh, ejecutó un giro en U ilegal con un camión semi-remolque en un área no autorizada. La colisión involucró a una minivan Chrysler Town & Country cuyos ocupantes —una mujer de 37 años de Pompano Beach y un hombre de 54 años de Miami, fallecidos en el lugar, y un conductor de 30 años de Florida City, fallecido posteriormente en el hospital— no sobrevivieron.

Arresto y cargos

Singh fue detenido por alguaciles estadounidenses en California el sábado, bajo una orden judicial por tres cargos de homicidio vehicular en Florida. Según la ley estatal, el homicidio vehicular es un delito grave de segundo grado, con penas de hasta 15 años de prisión. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) confirmó que se le emitió una orden de detención migratoria, lo que podría conducir a su deportación tras la conclusión del caso penal.

Reacciones políticas y debate sobre licencias

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reaccionó en su cuenta de X criticando la política migratoria de California:

“California emitió una licencia de conducir comercial (CDL) a un inmigrante indocumentado. Ni siquiera habla inglés. Las políticas de santuario son letales”.

DeSantis subrayó que “debemos responsabilizar al inmigrante indocumentado, pero también a los demás actores involucrados, incluida la empresa”, y destacó que en Florida “ya se prohíben las licencias y tarjetas de identificación para indocumentados, incluyendo las emitidas por gobiernos locales y ONG”.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que la tragedia fue “totalmente evitable” y añadió.

“Los inmigrantes ilegales que no tienen derecho legal a estar en nuestro país ciertamente no deberían recibir licencias de conducir comerciales”.

El caso de California

El polémico punto radica en que Singh obtuvo su licencia de conducir comercial en California bajo la ley AB 60, promulgada en 2015, que permite a inmigrantes indocumentados solicitar licencias presentando prueba de identidad y residencia. Estas llevan la aclaración “no para identificación federal”.

Dan Horvath, director de operaciones de la Asociación Americana de Camiones, declaró a Newsweek.

“Esta es una tragedia horrible que nunca debió haber ocurrido. Mientras se lleva a cabo una investigación, el flagrante desprecio de este conductor por la seguridad vial y las normas de tránsito deja claro que, para empezar, nunca debió haber estado al volante”.

Añadió que los informes de Florida sobre la situación migratoria del chofer plantean “preguntas que California debe responder” sobre cómo pudo obtener una licencia comercial.

Investigación en curso

El director ejecutivo de FLHSMV, Dave Kerner, calificó el accidente como “impactante y criminal” y aseguró que Singh será deportado una vez que finalicen los procesos judiciales estatales.

Las autoridades federales de inmigración confirmaron que se mantiene activa la orden de detención contra Singh, lo que abre la puerta a un eventual procedimiento de deportación. Mientras tanto, la investigación estatal sigue abierta.

