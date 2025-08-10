Los Fabianos y la Constitución

Nota: El término “fabiano” hace referencia a los miembros de la Sociedad Fabiana (Fabian Society), un movimiento socialista fundado en el Reino Unido en 1884 que promovía la transformación gradual de la sociedad hacia el socialismo mediante reformas y educación, evitando la revolución violenta.

Los ideólogos demócratas tratan abiertamente nuestra sagrada carta de la libertad como un contrato obsoleto, redactado por un grupo de esclavistas blancos, sudando bajo sus pelucas empolvadas en el verano de Filadelfia, para perpetuar sus privilegios. Esta simplificación busca diluir el impacto histórico y geopolítico de Estados Unidos en el mundo. Y lo que es más importante, al socavar la confianza del pueblo en nuestra Constitución, esperan desmantelar todo el sistema desde sus cimientos y desarraigar los principios básicos de nuestra gran nación. Todo es deliberado.

Repasemos los problemas que la izquierda tiene con nuestra Constitución, en particular con las dos primeras enmiendas de la Carta de Derechos:

Primera Enmienda

Libertad de religión, expresión, prensa, reunión y petición

Protege el derecho a expresarse libremente, practicar cualquier religión (o ninguna), publicar opiniones, reunirse pacíficamente y solicitar al gobierno la reparación de agravios.

“El Congreso no promulgará ninguna ley que establezca una religión, prohíba su libre ejercicio, ni coarte la libertad de expresión o de prensa, ni el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno la reparación de agravios.”

Segunda Enmienda

Derecho a portar armas

Afirma el derecho individual a poseer y portar armas, originalmente vinculado a la idea de una milicia bien organizada.

“Una milicia bien organizada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas.”

Los progresistas han criticado las protecciones de la Primera Enmienda, calificándolas de "discurso de odio".

Los defensores del control de armas a menudo argumentan que la Segunda Enmienda está obsoleta, redactada en una época de mosquetes, no de armas de fuego de alto calibre. Es cierto. Pero lo que convenientemente ignoran es que el gobierno, la fuerza más poderosa y potencialmente peligrosa de nuestras vidas, ha aumentado drásticamente su poder de fuego. Lo mismo ha sucedido con los criminales. Los mismos delincuentes violentos que los fiscales de distrito de izquierda y los jueces indulgentes siguen liberando con un simple tirón de orejas, de alguna manera no tienen problemas para conseguir armas modernas. Entonces, ¿por qué los ciudadanos respetuosos de la ley deberían quedar indefensos?

Los críticos argumentan que esta temeraria indiferencia por la seguridad pública se deriva de la reforma de la fianza impulsada políticamente y las políticas de desvío que priorizan la ideología sobre la verdadera justicia.

Por ejemplo:

- En la ciudad de Nueva York, dos asesinos convictos fueron liberados sin fianza bajo las reformas de 2019, solo para ser arrestados nuevamente por actividades relacionadas con las drogas, a pesar de sus antecedentes violentos.

- En Filadelfia, los fiscales federales denunciaron a reincidentes violentos que fueron desestimados o se les concedió una declaración de culpabilidad por la fiscalía, solo para que luego cometieran asesinatos. Un delincuente convicto en libertad condicional por homicidio fue desestimado y posteriormente arrestado de nuevo con un arma directamente relacionada con otro caso de homicidio.

Estos son más que anomalías: son síntomas de una cultura generalizada de "suavidad con el crimen" promovida por fiscales de distrito respaldados por Soros, como Alvin Bragg, George Gascon y Larry Krasner, quienes han reducido o retirado los cargos rutinariamente, incluso en casos de violencia calificados.

Esto representa una peligrosa abdicación de responsabilidad: los delincuentes quedan impunes, se sacrifica la seguridad pública y, cuando aparecen más armas en la calle, no hay sorpresa, solo un fracaso político previsible.

El Colegio Electoral es atacado por ser "antidemocrático" y empoderar desproporcionadamente a los estados conservadores. Cabe decir que el Colegio Electoral es el último bastión entre la clase media estadounidense y la abrumadora influencia de las élites costeras, donde se ha demostrado que incluso a los no ciudadanos se les permite votar ocasionalmente. Es la única garantía de que todas las voces sean escuchadas.

Mientras tanto, quienes afirman descender de los verdaderos defensores de los valores estadounidenses no se conforman con una sola hipocresía: arremeten contra la Corte Suprema cuando los fallos van en contra de su agenda. Su ira ahora se extiende a los esfuerzos de redistribución de distritos en Texas. Sin embargo, denunciemos el doble rasero: la manipulación de los distritos electorales es una práctica habitual por parte de ambos partidos.

La supuesta "hipocresía demócrata" está descontrolada:

- California e Illinois, ambos bajo un sólido control demócrata, han diseñado algunos de los mapas de distritos más escandalosamente partidistas del país, obteniendo una calificación de "F" del Proyecto de Manipulación de Distritos de Princeton.

- Republicanos de Illinois, como el representante Ryan Spain, han criticado repetidamente al gobernador Pritzker por incumplir su promesa de campaña de una redistribución de distritos justa e imparcial.

Sin embargo, ahora esos mismos líderes se preocupan por Texas, un plan de redistribución de distritos liderado por el Partido Republicano que podría cambiar hasta cinco escaños en la Cámara de Representantes antes de las elecciones intermedias de 2026. En lugar de reconocer la paridad en las tácticas, los demócratas huyen de la legislatura estatal, presentan demandas y expresan su indignación cuando el equilibrio de poder no les favorece.

Los republicanos que abogan por estas nuevas líneas argumentan: esto no se trata de "elegir ganadores", sino de reflejar cómo votan los tejanos. Como explicó el senador John Cornyn, "los votantes eligen a sus políticos", y los mapas deberían reflejar el comportamiento electoral de la población, no sesgarse a favor de los gobernantes afianzados.

Condenar la redistribución de distritos electorales liderada por el Partido Republicano en Texas mientras se ignora la flagrante manipulación electoral demócrata en los estados demócratas no tiene principios; es pura conveniencia política. Es hipocresía instrumentalizada, no por justicia, sino por poder.

¿Por qué ahora? ¿Por qué esta hostilidad implacable, estos insultos constantes, este desprecio manifiesto por la voluntad popular? La respuesta es clara: porque la izquierda sabe que este es su momento. El mundo está cambiando, el terreno se mueve bajo nuestros pies, y para ellos, es ahora o nunca.

Así que se quitan el disfraz de oveja. Se acabaron las simulaciones. La máscara se desliza y debajo de ella, el lobo muestra sus colmillos afilados.