México impulsa cambios constitucionales en materia electoral

Plaza de la Constitución, Ciudad de México.

Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, el 1 de octubre de 2024. (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

MÉXICO.- El Congreso mexicano, dominado por el oficialismo, concluyó este viernes la aprobación de una reforma constitucional que busca anular elecciones cuando se compruebe que existió intervención extranjera que influyó en los resultados electorales.

La iniciativa, impulsada por el partido Morena, fue aprobada este viernes en el Senado después de recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados el jueves. Sin embargo, todavía requiere la aprobación de leyes secundarias para poder aplicarse.

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Por otra parte, el Parlamento bicameral aprobó trasladar los comicios judiciales a 2028, una propuesta promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, otra iniciativa respaldada por el oficialismo contempla la creación de una comisión dentro de la autoridad electoral encargada de vetar posibles candidaturas vinculadas con el crimen organizado.

Reforma sobre nulidad electoral

Tras la votación en el Senado, el artículo 41 de la Constitución establece ahora la nulidad de una elección cuando “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados”.

La reforma generó preocupación entre sectores de oposición y especialistas, quienes advirtieron sobre la posible discrecionalidad en su aplicación.

No obstante, la propuesta complementaria que reformaba leyes secundarias relacionadas con las causales de nulidad electoral fue retirada el jueves por Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena y autor del proyecto.

La decisión dejó, por ahora, la reforma constitucional sin una normativa específica para su implementación.

Monreal argumentó que las leyes secundarias requieren “un mayor periodo de reflexión” y la construcción de “consensos parlamentarios”.

Expertos alertan sobre ambigüedad

José Antonio Crespo, especialista en temas electorales, afirmó que la propuesta original es “tan vaga” que podría convertirse en un “elemento de abuso”, especialmente por parte del oficialismo.

“Si se quiere incorporar un elemento de nulidad que tenga que ver con la intervención extranjera, tendría que ser muy preciso”, señaló.

En caso de aprobarse las leyes secundarias, la reforma sobre intervención extranjera se aplicaría a partir de las elecciones generales de 2030.

México celebrará el próximo año elecciones intermedias para renovar los 500 escaños de la Cámara de Diputados y numerosos cargos locales.

FUENTE: Con información de AFP