Los hispanos americanos no pueden quedarse sentados estas elecciones

Como floridano de cuarta generación, he visto de primera mano cómo los hispanos reconstruyeron sus vidas tras huir de países comunistas. Sus libertades fueron aplastadas, sus propiedades confiscadas y su libertad de expresión criminalizada; sin embargo, con fortaleza y determinación, llegaron a Estados Unidos y empezaron de cero, construyendo nuevas vidas con base en la propiedad y las oportunidades, en búsqueda del sueño americano.

Hoy, esas libertades corren el riesgo de ser arrebatadas por demócratas de extrema izquierda que impulsan las mismas políticas socialistas de las que ustedes y sus familias huyeron. Los republicanos están trabajando para detenerlos.

Tras cuatro años en los que los demócratas provocaron que los precios se dispararan, atacaron a los cristianos y a los estadounidenses creyentes, e introdujeron el transgenerismo en nuestras escuelas, el sueño americano parecía inalcanzable. Se volvió imposible iniciar un negocio, se hizo más difícil rendir el sueldo y comunidades que antes eran seguras quedaron azotadas por la delincuencia. Era hora de un cambio.

Durante el primer mandato del presidente Trump, la tasa de desempleo y el nivel de pobreza entre los hispanos alcanzaron mínimos históricos, los ingresos de los hogares hispanos llegaron a máximos sin precedentes y la inversión y los nuevos empleos fluyeron hacia las comunidades hispanas, permitiendo que las pequeñas empresas prosperaran. El presidente no se limitó a hacer promesas vacías: las cumplió.

En su segundo mandato, los republicanos han seguido cumpliendo. Aprobamos los recortes de impuestos para las familias trabajadoras, lo que puso más dinero en los bolsillos de las familias de clase media. Millones de hispanos americanos trabajan en restaurantes, en la construcción y en el sector de la hospitalidad, y las empresas propiedad de hispanos constituyen una de las fuerzas de mayor crecimiento en nuestra economía. Estos sectores prosperan gracias a las propinas y al pago de horas extras y, gracias al liderazgo republicano, esos trabajadores pueden conservar una mayor parte de lo que ganan. Los recortes de impuestos también ampliaron el Crédito Tributario por Hijos y crearon las Cuentas Trump, facilitando así la formación de una familia y dando a nuestros hijos una ventaja inicial para construir un patrimonio.

La firme lucha del presidente Trump contra la delincuencia ha hecho que nuestras comunidades sean más seguras. Desde el primer día, pusimos fin a la política de fronteras abiertas de Biden y detuvimos el flujo de drogas y los delitos cometidos por los cárteles. Se han registrado 16 meses consecutivos con cero liberaciones en la frontera, los cárteles han sido diezmados, las muertes por fentanilo se han desplomado y los delitos violentos han caído a mínimos históricos. Lo único que hacía falta era un nuevo presidente.

Muchos hispanos americanos e inmigrantes legales alzaron la voz con fuerza para exigir el fin de la política de fronteras abiertas de los demócratas, y el presidente Trump y los republicanos los escucharon. Una frontera segura honra a los millones de personas que llegaron legalmente, trabajaron duro y se abrieron camino por sí mismas.

Sin embargo, todo este progreso podría revertirse. Si no participan en estas elecciones, podrían acabar con senadores socialistas en Texas y Florida, y con un gobierno que se asemeje menos a la nación que su familia ayudó a construir y más a las dictaduras comunistas de las que muchos hispanos americanos huyeron.

Mientras los republicanos están reduciendo impuestos, abaratando los medicamentos y protegiendo a las comunidades, los demócratas se centran más en proteger a delincuentes que están aquí ilegalmente, promover cambios de sexo en menores y destruir los cimientos de nuestro país. Creen que la mejor manera de apoyar a las familias trabajadoras es aumentar los impuestos y el control gubernamental, medidas sacadas directamente del manual comunista de Fidel Castro o de Hugo Chávez.

Puede que los eslóganes vacíos de los demócratas en campaña suenen compasivos, pero sus políticas harán subir los precios, les arrebatarán sus libertades y permitirán que los burócratas de Washington vacíen su bolsillo.

Por eso, cuando los republicanos decimos que hay mucho en juego, lo decimos en serio. Sin un Congreso republicano, existe una posibilidad real de que los avances logrados en los últimos dos años se borren de la noche a la mañana. Los estadounidenses merecen un gobierno que defienda y amplíe los recortes de impuestos, financie la seguridad fronteriza y mantenga el crecimiento de nuestra economía; y eso solo sucederá si ustedes votan por los republicanos este otoño.

Aunque el presidente Trump y los republicanos han logrado resultados tangibles, nuestra labor no ha terminado. De hecho, apenas estamos comenzando. Si los demócratas logran obtener la mayoría, revertirán los avances que hemos logrado y harán que el sueño americano sea más difícil de alcanzar.

Las familias hispanas no cruzaron océanos, escaparon de dictaduras ni construyeron nuevas vidas desde cero, para que los demócratas de extrema izquierda vinieran a arrebatarles todo.