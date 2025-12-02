martes 2  de  diciembre 2025
Magnate tecnológico realiza millonaria donación a las "cuentas Trump" para cultura del ahorro de niños

Las llamadas "cuentas Trump contemplan 1.000 dólares para cada niño estadounidense nacido después del 1 de enero de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia una donación de 6.250 millones de dólares de Michael Dell (der.), director ejecutivo de Dell Technologies, y su esposa Susan a las Cuentas Trump, en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, en Washington, D. C., el 2 de diciembre de 2025. La donación se destinará a financiar cuentas de inversión para al menos 25 millones de niños estadounidenses. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia una donación de 6.250 millones de dólares de Michael Dell (der.), director ejecutivo de Dell Technologies, y su esposa Susan a las "Cuentas Trump", en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, en Washington, D. C., el 2 de diciembre de 2025. La donación se destinará a financiar cuentas de inversión para al menos 25 millones de niños estadounidenses. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - El multimillonario y magnate tecnológico Michael Dell y su esposa Susan anunciaron el martes una donación de 6.250 millones de dólares destinada a una iniciativa del gobierno de Donald Trump que busca dotar a los niños estadounidenses de cuentas de inversión.

Las llamadas "cuentas Trump", incluidas en el proyecto presupuestario que impulsó el presidente republicano en el Congreso en julio, contemplan 1.000 dólares para cada niño estadounidense nacidos después del 1 de enero de 2025.

El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump (der.) y el jefe de la Reserva Federal (Fed o Banco Central), Jerome Powell.
RESERVA FEDERAL

Trump: "Ya tengo decidido quién será el sucesor de Jerome Powell"

La donación de los Dell ahora financiará depósitos de 250 dólares en cuentas de ahorro para al menos 25 millones de niños de 10 años o menos, que nacieron antes de la fecha límite del programa original.

"Esto dará a millones de niños una participación en la prosperidad estadounidense, un beneficio del mercado de valores en alza y una mejor oportunidad para alcanzar el sueño americano", declaró Trump en una ceremonia en la Casa Blanca.

"Beneficios"

El fundador y director ejecutivo de Dell Technologies, de 60 años, dijo que esperaba que las cuentas enseñaran a los niños a ahorrar para su propio futuro.

"Creemos que esta es la mejor inversión que podemos hacer en los niños", agregó Susan Dell.

Las "cuentas Trump" estarán disponibles para los niños una vez cumplan 18 años.

La donación de los Dell llegará a casi el 80 por ciento de los niños de 10 años o menos, particularmente aquellos en áreas con los ingresos más bajos, según dijo la fundación Dell en un comunicado.

Las "cuentas Trump" para recién nacidos fueron parte del proyecto de ley de impuestos y gastos que Trump impulsó para que los republicanos lo aprobaran en un Congreso reticente y consolidar su agenda para un segundo mandato.

El proyecto de ley también incluyó un nuevo financiamiento masivo para la campaña de deportación de migrantes de Trump, mientras recortaba el apoyo a la salud y el bienestar, y generaba preocupaciones de que aumentaría la deuda nacional de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP

