Paul Renner exige renuncia de dos congresistas federales

Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes de Florida, aspira a la gobernación de Florida.

MIAMI.– El candidato republicano a la Gobernación de Florida y expresidente de la Cámara estatal, Paul Renner, pidió la renuncia inmediata de la congresista demócrata Sheila Cherfilus-McCormick y del representante republicano Cory Mills, argumentando que ambos legisladores enfrentan acusaciones y conductas que comprometen la integridad del Congreso y desvían la atención del apoyo al presidente Donald Trump y al cumplimiento de sus obligaciones legislativas.

El pronunciamiento de Renner, en un comunicado difundido este lunes desde Tallahassee, llega en medio de investigaciones federales y órdenes judiciales que colocan a ambos funcionarios bajo intenso escrutinio.“La nación se debilita cuando los funcionarios anteponen el interés personal”

Integridad de funcionarios públicos

En su declaración, Renner enfatizó que la confianza pública depende del comportamiento ético de quienes ostentan cargos de poder. Criticó lo que llamó un patrón de “interés propio y bajo carácter moral” entre algunos miembros del Congreso.

“Una América fuerte requiere liderazgo fuerte y eso comienza con la integridad”, afirmó Renner. “Este país se debilita cuando los funcionarios usan su cargo para servir al ‘yo’ en lugar del ‘nosotros’. (…) Por eso llamo a la representante demócrata Sheila Cherfilus-McCormick y al representante republicano Cory Mills a renunciar de inmediato. Si no lo hacen, el Congreso debe expulsarlos sin demora”.

Doble vara

Renner también arremetió contra lo que considera una doble vara partidista, al asegurar que los demócratas “excusan cualquier cosa para ganar poder”, mientras que los republicanos, dijo, deben mantener “un estándar más alto”.

Hemos visto a demócratas hacerse de la vista gorda para elegir a un fiscal general del VA que fantaseaba con asesinar al entonces presidente republicano de la Cámara de Representantes y a sus hijos. Los demócratas justifican cualquier cosa para ganar poder y han perdido la fe en el pueblo estadounidense. Con un estándar más alto, los republicanos mantendrán la fe en Estados Unidos y el liderazgo fuerte que necesitamos, declaró Paul Renner.

¿Por qué exige la renuncia?

La congresista demócrata por Florida, Sheila Cherfilus-McCormick, fue acusada formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La investigación señala que habría desviado 5 millones de dólares en fondos federales destinados a emergencias, utilizando parte del dinero para apoyar su campaña política de 2021.

Según el DOJ, se trata de una de las imputaciones por corrupción más graves contra un funcionario electo en Florida en los últimos años. La representante ha negado las acusaciones y calificado el caso como “injusto” y “sin fundamento”, a la espera del proceso judicial.

Por su parte, el representante se encuentra bajo investigación ética y con orden judicial en su contra. El Comité de Ética de la Cámara de Representantes anunció la apertura de una investigación amplia contra el republicano Mills por posibles violaciones a las leyes de financiamiento de campaña, uso indebido de recursos del Congreso y presunta conducta sexual inapropiada.

El caso escaló luego de que un juez de Florida emitiera una orden que prohíbe a Mills acercarse a su exnovia o comunicarse con ella, tras considerar que la mujer podría ser víctima de violencia o estar en riesgo. La orden tiene vigencia hasta final de año y cualquier incumplimiento podría resultar en multas o prisión.

Renner, veterano naval con 20 años de servicio, exfiscal estatal y expresidente de la Cámara de Representantes estatal es uno de los aspirantes republicanos al cargo de gobernador de Florida para la contienda del 2026.

