martes 2  de  diciembre 2025
Nieto de Raúl Castro utiliza Panamá como zona de operaciones para burlar embargo, revela investigación

Raúl Guillermo Rodríguez Castro viajó utilizando jets privados para adquisiciones de alto valor mientras la población cubana enfrenta severas dificultades

Jorge Javier Rodríguez Cabrera junto al nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado “El Cangrejo”, en una embarcación durante un viaje de placer.

Jorge Javier Rodríguez Cabrera junto al nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado "El Cangrejo", en una embarcación durante un viaje de placer.

Captura de pantalla/Martí Noticias

Mientras la dictadura comunista en Cuba mantiene al pueblo oprimido y atribuye las carencias del país al bloqueo internacional, recientes revelaciones exponen una realidad de lujos para sus principales voceros y allegados fuera de la isla.

El diario panameño La Prensa documentó los viajes de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias “El Cangrejo”, nieto y exescolta del dictador Raúl Castro. Los registros detallan que ha realizado frecuentes viajes a Panamá, utilizando jets privados para adquisiciones de alto valor, mientras la población cubana enfrenta severas dificultades.

Invitación a la gran fiesta que celebró Sandro Castro, nieto de Fidel Castro en un club de la Isla.
Nieto de Fidel Castro celebra "ostentosa fiesta" en una Cuba devastada
El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (der) y el Comandante cubano Juan Almeida (izq).
El legado de Raúl Castro: Nepotismo, narcotráfico, y represión en Cuba

Los reportes indican, además, que desde mayo de 2024, Rodríguez Castro voló a Panamá al menos trece veces, utilizando aeronaves como el Learjet YV-3440 (accidentado en Venezuela en septiembre). Sus acompañantes incluían a la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, vinculada a GAESA, y el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, relacionado con Nicolás Maduro, sugiriendo una red que facilita estos movimientos.

Fuentes de inteligencia citadas por el medio confirman que el objetivo de sus visitas a Chiriquí y Coclé en Panamá fue la compra de bienes valiosos y propiedades. Estos movimientos financieros en el extranjero se dan a la vez que el régimen responsabiliza a factores externos de la miseria interna.

La impunidad asociada a esta élite se extiende a las víctimas en la isla. El caso de Yudelky Peña, una madre cubana que fue atropellada por Rodríguez Castro en abril de 2022, es un ejemplo. Hoy, la mujer vive con una discapacidad y en la miseria, mientras que la Seguridad del Estado la acosa para que elimine sus denuncias, buscando proteger el apellido de la familia Castro.

Las actividades de la élite, con sus viajes en jets y gastos millonarios, contrastan con la realidad diaria de un pueblo al que se le exige sacrificio bajo la justificación de la opresión por el bloqueo.

FUENTE: Con información de La Prensa

