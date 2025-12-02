martes 2  de  diciembre 2025
El Pentágono asegura que Irán "tardará dos años" en recuperar sus capacidades nucleares

"Las capacidades nucleares de Irán fueron totalmente destruidas y los expertos han estimado que se tardarían dos años en recuperarlas", afirmó la portavoz del Pentágono

La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, durante una conferencia de prensa con los medios de comunicaciòn.&nbsp;

La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, durante una conferencia de prensa con los medios de comunicaciòn. 

@DeptofWar / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Pentágono afirmó este martes que Irán "tardará dos años" en recomponer sus capacidades nucleares, alegando que fueron "totalmente destruidas" en la operación militar lanzada por Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán en medio de la ofensiva emprendida por Israel contra el país centroasiático el pasado mes de junio.

"Las capacidades nucleares de Irán fueron totalmente destruidas y los expertos han estimado que se tardarían dos años en recuperarlas", afirmó la portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, que destacó "la acción rápida del presidente (Donald) Trump" en una operación que ha calificado como "histórica".

Wilson se pronunció de esta manera en una rueda de prensa, la primera tanto para ella como para el nuevo grupo de periodistas que han podido asistir y participar en el evento tras aceptar las normas establecidas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que el pasado mes de octubre impuso a los medios de comunicación nuevas reglas por razones de seguridad a la cobertura informativa del Pentágono o, en su defecto, perder sus acreditaciones de prensa.

"Un riesgo para la seguridad"

En el nuevo cuerpo de prensa del Pentágono han aparecido personalidades como la activista conservadora Laura Loomer, una de las representantes del movimiento MAGA, o el excongresista Matt Gaetz, quien renunció el pasado año a su escaño y a su candidatura a fiscal general tras ser nominado por Trump.

Todas las principales cadenas de televisión, agencias, periódicos y radios declararon en octubre que sus reporteros se habían negado a firmar la política, incluyendo a las conservadoras Fox News y Newsmax en un grupo conformado también por ABC News, NBC News, CBS News, CNN, Associated Press, Reuters, Bloomberg, el 'New York Times', el 'Washington Post', el 'Wall Street Journal', 'The Guardian', 'The Atlantic', 'Financial Times', Politico, NPR y The Hill.

Dicha normativa establece que los periodistas podrían ser considerados "un riesgo para la seguridad" de preguntar al personal del Departamento de Defensa por información considerada sensible, una actividad frecuente ante la inexistencia de ruedas de prensa rutinarias del Departamento de Defensa, que apenas suma tres comparecencias públicas en 2025.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

