El Departamento de Justicia destituye a ocho jueces de inmigración en Nueva York

Un guardia de seguridad habla con personas en la entrada de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

NUEVA YORK — El Departamento de Justicia de Estados Unidos despidió a ocho jueces de inmigración en la ciudad de Nueva York, informó el martes la asociación que los representa, en medio de tensiones con los tribunales y la administración del presidente Donald Trump.

Según la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés), los ocho jueces trabajaban en el número 26 de Federal Plaza en Manhattan. Esta sede alberga el tribunal que revisa casos de migrantes que intentan regularizar su estatus.

Durante meses, agentes federales enmascarados han patrullado diariamente los pasillos del edificio federal Jacob K. Javits. Los oficiales realizan arrestos de migrantes al salir de las audiencias.

Imágenes de enfrentamientos con la policía y ante la resistencia de familias inmigrantes que son separadas se han vuelto virales, lo que ha convertido al 26 de Federal Plaza en un lugar simbólico de la ofensiva de la administración de Trump contra los migrantes en Estados Unidos.

Se desconoce la causa del despido

No está claro qué llevó al despido de los ocho jueces de Nueva York. Sin embargo, ya son aproximadamente 90 los despedidos durante el año en todo el país de un total de 600, de acuerdo con una publicación del diario prodemócrata New York Times.

De acuerdo con grupos proinmigrantes indocumentados, los despidos tienen como objetivo reemplazar a estos jueces por otros más alineados con la política de inmigración de la administración Trump.

Los despidos ocurren después de que un grupo de personas se reunieron en Manhattan el fin de semana para intentar evitar una posible redada de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra vendedores ambulantes. La policía de Nueva York realizó varios arrestos.

Como "ciudad santuario" para los migrantes, Nueva York limita voluntariamente la cooperación entre sus autoridades locales y los servicios federales de inmigración. Sin embargo, no impide sus operaciones.

FUENTE: Con informaciòn de AFP