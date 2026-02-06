Mamdani firma orden para reforzar políticas de ciudad 'santuario', ¿y la ayuda a desamparados?

El socialista Zohran Mamdani alcalde la ciudad de Nueva York durante una conferencia de prensa.

NUEVA YORK — El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó este viernes una orden ejecutiva para reforzar la protección a los inmigrantes , que incluye entre otras iniciativas, la mejora de la supervisión del cumplimiento de las políticas 'santuario' locales y la creación de un comité gestor de crisis.

El demócrata del ala socialista lo anunció en un evento anual que reúne a líderes religiosos de diversa fe en la Biblioteca Pública, tras dar un discurso en el que llamó a la unidad y arremetió contra los "ataques" al prójimo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y sus "abusos de poder".

Mamdani mostró un documento y lo firmó en el podio, afirmando que se trataba de una orden ejecutiva para "reafirmar" las protecciones a los inmigrantes, como que ICE y otras agencias federales no puedan acceder a propiedades privadas sin orden judicial, incluyendo garajes, escuelas u hospitales.

Según un comunicado, las principales agencias de la administración local deben ahora desarrollar e impartir formaciones para todos los empleados sobre cómo interactuar con las autoridades federales de inmigración.

Auditorías de sus políticas

Asimismo, la administración tiene dos semanas para nombrar a un jefe de privacidad en cada uno de sus departamentos, desarrollar formaciones y certificar que cumple con la protección a los inmigrantes al limitar los datos que se comparten con las agencias federales, entre ellas ICE.

Y enfatiza que todas las agencias, y en particular la Policía de Nueva York, el Departamento de Correcciones o el de Servicios Infantiles, deben hacer auditorías de sus políticas internas sobre interacciones con las autoridades federales de inmigración, actualizar sus protocolos y ser más transparentes.

Otro de los puntos novedosos es que se establece un "comité" para coordinar la gestión de "crisis" en el ámbito migratorio y garantizar así una respuesta que represente a toda la administración local de manera general, agrega la nota.

En el evento, además, Mamdani delegó en los líderes religiosos un esfuerzo de concienciación en sus congregaciones, con el reparto de 32.000 folletos en diez idiomas para que los feligreses sepan sus derechos al interactuar con agentes federales, como el de un traductor, un abogado o permanecer en silencio.

¿Y la protección a desamparados?

Mamdani enfrenta crítica por las muertes de 17 desamparados debido a la ola de frío y por la acumulación de basura en la calles de la ciudad.

El manejo de la emergencia por las fuertes tormentas será objeto de una audiencia pública del Concejo municipal de la ciudad la próxima semana.

La iniciativa tuvo una buena acogida entre organizaciones en defensa de los inmigrantes como la Coalición Inmigrante de Nueva York, cuyo director ejecutivo, Murad Awawdeh, dijo en un comunicado que Mamdani "reconoce su responsabilidad" y la "obligación moral" de los residentes para colaborar.

"El Gobierno federal está librando una campaña de terror ilegal y sin rendición de cuentas contra los inmigrantes en todo el país y aquí en la ciudad de Nueva York", dijo el activista, que recordó a quienes viven "con miedo", desde las calles hasta los tribunales.

Cifra de fallecidos elevada

No obstante, la alta cifra de muertos ha motivado que los comités de Seguridad Pública y Bienestar Social tengan previsto una audiencia el próximo 10 de febrero sobre este tema, de acuerdo con medios locales, en un momento en que los neoyorquinos se preparan para otra ola de frío, con temperaturas bajo cero, para este fin de semana.

Esto agravaría la situación en las calles, aún cubiertas de nieve y hielo en muchos puntos, además de basura.

Otra masa de aire extremadamente frío se dirige hacia nuestra región este fin de semana. Combinada con fuertes vientos el sábado y domingo, provocará sensaciones térmicas peligrosamente bajas", señala el Servicio Nacional de Meteorología.

El órgano advierte además de que el sábado y el domingo la sensación corporal será muy inferior a cero por el viento.

Las bajas temperaturas están también dificultando que se derrita la nieve provocada por el temporal.

FUENTE: Con información de EFE