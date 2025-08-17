Marco Rubio amenaza a Rusia con nuevas sanciones si no se logra acuerdo sobre Ucrania

Washington .- El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, amenazó el domingo a Rusia con nuevas sanciones si no se llega a un acuerdo de paz en Ucrania, dos días después de que una cumbre en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin concluyera sin anuncios.

"Si no logramos llegar a un acuerdo en algún momento, habrá consecuencias", dijo Rubio a la cadena estadounidense NBC. "No solo las consecuencias de que la guerra continúe, sino también las consecuencias de que se mantengan todas las sanciones y, potencialmente, que también haya nuevas sanciones".

FUENTE: AFP