domingo 17  de  agosto 2025
POLÍTICA

Marco Rubio amenaza a Rusia con nuevas sanciones si no se logra acuerdo sobre Ucrania

"Si no logramos llegar a un acuerdo en algún momento, habrá consecuencias", dijo Rubio a la cadena estadounidense NBC

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Mark Schiefelbein / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Washington.- El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, amenazó el domingo a Rusia con nuevas sanciones si no se llega a un acuerdo de paz en Ucrania, dos días después de que una cumbre en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin concluyera sin anuncios.

"Si no logramos llegar a un acuerdo en algún momento, habrá consecuencias", dijo Rubio a la cadena estadounidense NBC. "No solo las consecuencias de que la guerra continúe, sino también las consecuencias de que se mantengan todas las sanciones y, potencialmente, que también haya nuevas sanciones".

FUENTE: AFP

