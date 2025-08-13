jueves 14  de  agosto 2025
CENSURA

Rusia impone restricciones a las llamadas de WhatsApp y Telegram

Desde el lanzamiento de su ofensiva en Ucrania, Rusia ha restringido drásticamente la libertad de prensa y la libertad de expresión en línea

Esta fotografía, tomada el 23 de marzo de 2022, muestra el logotipo de Telegram, el servicio de mensajería y llamadas, y el logotipo de WhatsApp, el software estadounidense de mensajería instantánea, en la pantalla de un teléfono inteligente en Moscú. Rusia anunció restricciones a las llamadas en WhatsApp y Telegram el 13 de agosto de 2025, argumentando que esto era necesario para combatir la delincuencia, según informaron medios estatales. (Foto de AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ - Rusia anunció el miércoles restricciones a las llamadas en las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram, al argumentar que la medida es necesaria para "combatir la criminalidad", informaron los medios estatales.

"Con el fin de combatir a los criminales, se están tomando medidas para restringir parcialmente las llamadas en estas aplicaciones de mensajería extranjeras (WhatsApp y Telegram)", dijo el organismo de control de comunicaciones Roskomnadzor, citado por las agencias de noticias RIA y TASS.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en esta foto de julio de 2018 saluda a su homólogo ruso Vladimir Putin.
CASA BLANCA

Trump ataca el poderoso imperio farmacéutico y la economía de Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se dan la mano antes de una reunión en Helsinki el 16 de julio de 2018.
Guerra en Ucrania

EEUU y Rusia confirman cumbre en Alaska; el Kremlin anuncia invitación a Trump para visitar Moscú

Las aplicaciones de mensajería se han convertido en "los principales servicios de voz utilizados para el fraude y la extorsión, y para involucrar a ciudadanos rusos en actividades subversivas y terroristas", añadió el organismo de control.

"Reacciones"

Al reaccionar ante esta medida, Telegram afirmó en un comunicado que "lucha activamente contra el uso indebido de su plataforma" y elimina "miles de contenidos nocivos cada día".

Un portavoz de WhatsApp aseguró, por su parte, que la plataforma propiedad de Meta (Facebook) "es un servicio de mensajería privado, cifrado de extremo a extremo, que resiste los intentos de los gobiernos de vulnerar el derecho de las personas a una comunicación segura".

"Por eso Rusia está tratando de bloquearlo para más de 100 millones de rusos", añadió.

Moscú quiere que las aplicaciones de mensajería proporcionen acceso a los datos a solicitud de las fuerzas del orden, no solo para investigaciones de fraude, sino también sobre actividades que Rusia considera terroristas.

"El acceso a las llamadas en mensajeros extranjeros será restaurado después de que comiencen a cumplir con la legislación rusa", dijo el ministerio digital de Rusia.

"Libertad de prensa"

Desde el lanzamiento de su ofensiva en Ucrania, Rusia ha restringido drásticamente la libertad de prensa y la libertad de expresión en línea.

Los servicios de seguridad rusos han afirmado que Kiev ha utilizado Telegram para reclutar personas o cometer actos de sabotaje en Rusia, sin mostrar evidencias.

FUENTE: Con información de AFP

