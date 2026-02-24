martes 24  de  febrero 2026
Marco Rubio asiste a la reunión de Caricom para promover la agenda de Washington en la región

El secretario de Estado reafirmará el compromiso de EEUU de trabajar con los estados miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), para mejorar la estabilidad y la prosperidad del hemisferio

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios después de visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a San Cristóbal y Nieves este miércoles para participar en la 50 Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de Comunidad del Caribe (Caricom) y promover la agenda de Washington en la región.

Rubio se reunirá con líderes del Caribe para "avanzar en prioridades comunes", según indicó el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Entre esas prioridades, añaden, se incluyen "fortalecer la seguridad regional y profundizar la cooperación en la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico ilícito, así como promover el crecimiento económico y la seguridad sanitaria y energética en todo el Caribe", añadió Piggot en un comunicado.

"Durante su visita, el secretario reafirmará el compromiso de Estados Unidos de trabajar con los estados miembros de Caricom para mejorar la estabilidad y la prosperidad en nuestro hemisferio", concluye el texto.

En la mira política de Trump

Caricom es una organización internacional creada en 1973 por el Tratado de Chaguaramas para promover la integración económica, la cooperación y la coordinación de la política exterior entre los Estados del Caribe y que cuenta con 15 países miembros.

La región de Latinoamérica y el Caribe es uno de los puntos de mira de la política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump, en su segundo mandato, marcado por el viraje en la postura hacia Venezuela tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro en enero pasado, y el aumento de la presión contra Cuba.

Estas posiciones se enmarcan en lo que Trump denomina la 'doctrina Donroe', su reinterpretación de la 'doctrina Monroe', concebida por Washington a principios del siglo XIX para establecer su preponderancia diplomática sobre las Américas.

A inicios de marzo, el republicano organizará una cumbre en la Florida con líderes afines de Latinoamérica, entre los que se incluyen los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Honduras, Nasry Asfura, y de Paraguay, Santiago Peña.

