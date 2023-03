Marco Rubio rechaza informe reciente sobre "síndrome de La Habana"

"Como he dicho antes, algo sucedió aquí y solo porque no tenemos todas las respuestas, no significa que no sucedió. No aceptaré que todos estos casos reportados fueron solo coincidencias. Seguiré trabajando sobre este tema hasta que recibamos explicaciones reales", ha manifestado Rubio en un comunicado en su página web.

Así, el senador Rubio ha aseverado que el Comité de Inteligencia del Senado "continuará con su revisión independiente" sobre estos casos y "tomará medidas para garantizar que los oficiales afectados por estos incidentes reciban atención inmediata e integral como exige la ley".

El llamado 'síndrome de La Habana' consiste en una serie de dolencias anómalas detectada en cientos de miembros del personal diplomático estadounidense por todo el mundo, así como en algunos de sus familiares. El primer caso se detectó en la capital de Cuba, razón por la que recibe dicho nombre.

Con la sombra de la sospecha sobre potencias contrarias a Estados Unidos como Rusia o China, los afectados por el 'síndrome de la Habana' han intensificado su presión sobre la Administración estadounidense, que ahora, tras el informe de la Inteligencia, cuestionan cuáles fueron las causas de sus dolencias.

