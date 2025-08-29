¿Qué ayudas del Gobierno de EEUU puede solicitar un migrante sin Green Card?

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

MIAMI .- Un migrante que se encuentra legalmente en EEUU puede solicitar la Green Card o residencia permanente si cumple con los requisitos para tener ciertos derechos, pero mientras no la obtenga puede contar con ayudas que ofrece el gobierno para atender sus necesidades de ingreso al país.

Las ayudas consisten en programas o beneficios específicos de tipo humanitario, pero su acceso es limitado, toda vez que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (USCIS) exige una serie de condiciones que debe cumplir.

INMIGRACIÓN ¿Han aumentado las deportaciones de migrantes? Esta es la cifra en los primeros meses de 2025

La más importante que el migrante debe tener en cuenta es si es elegible para tener acceso a cualquier programa de asistencia, ya que depende de su situación migratoria y la ubicación geográfica.

Programas del gobierno de EEUU

Según el USCIS, un migrante generalmente puede solicitar solo programas específicos o beneficios humanitarios como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o las visas U (da un estatus de no inmigrante para víctimas de ciertos delitos en EEUU) y T (estatus migratorio para víctimas de formas graves de trata de personas).

*Estatus de Protección Temporal (TPS) Es el permiso de permanencia temporal y autorización que ofrece el gobierno de EEUU para trabajar legalmente en EEUU. Un migrante puede solicitarlo en caso de que su país de origen enfrenta conflictos o desastres ambientales.

*Parole Humanitario: Es un permiso de permanencia temporal que se ofrece en ciertas situaciones humanitarias, como graves crisis económicas, para ingresar en EEUU, a través de la petición de familiares.

Las Visas U y T: Están disponibles para las víctimas de delitos graves y que colaboran con las autoridades policiales en la detección, investigación y enjuiciamiento de los responsables de esos hechos. Estas visas permiten a la víctima solicitar beneficios como asistencia en efectivo y seguros de salud.

Ayudas para un migrante

Pero también hay otros programas de ayuda limitados, como los estatales y locales que ofrecen asistencia específica y los de Salud de Emergencia y Refugio, que tienen que ver con acceso a la atención médica de emergencia y cobijo temporal en casos de crisis.

Además, para un migrante estudiante hay otras opciones de apoyo como programas de asistencia financiera o becas para cursar sus estudios.

Hay incluso apoyo de organizaciones comunitarias que disponen de cursos de inglés y de otros servicios de ayuda para un migrante.

FUENTE: Con información de uscis.gov