Más de 42.000 cubanos en EEUU tienen orden final de deportación

ICE ha informado que el régimen de La Habana no coopera en la recepción de sus ciudadanos con órdenes de deportación emitidas por las autoridades judiciales de Estados Unidos.

Un total de 217.615 cubanos llegaron a Estados Unidos durante el periodo fiscal 2024, que cerró el 30 de septiembre, 20.000 más que en 2023, aunque muy lejos de la cifra récord de 224.607 registrada en 2022.

Pero Cuba no es el país con mayor número de migrantes que se enfrentan a una orden final de expulsión. Los principales países con mayor número de personas con orden de deportación son México (252,044), Guatemala (253,413), Honduras (261,651) y El Salvador (203,822). El informe también incluye a China, con 37.908 ciudadanos con orden final de deportación. Otros países son Haití (32.363), Irán (2.618), Pakistán (7.76), Uzbekistán (975) y Venezuela (22.749).

"ICE no puede poner a todos los que están frente a la corte en detención, no hay el tipo de recursos en el país para eso, pero el expediente de no detenidos, se ha más que duplicado en los últimos cuatro años, no creo que hayamos visto un salto tan alto, y en ese corto período de tiempo", dijo a Newsweek Ron Vitiello, exjefe interino de ICE.

Deportar a quienes han delinquido

Demócratas y republicanos en el Senado coincidieron en expulsar a migrantes indocumentados que han cometido delitos graves en Estados Unidos, durante una reunión con expertos que aseguran que alrededor de 13 millones de migrantes viven en situación irregular, cifra que podría ser mayor debido a la política de fronteras abiertas de la administración demócrata de Joe Biden y Kamala Harris, que durante su mandato registra casi 11 millones de encuentros, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Las autoridades de la CBP registran el encuentro de un total de 10,825,387 de migrantes durante la administración Biden-Harris. A ellos se suman cerca de 2 millones de indocumentados que lograron evadir a las autoridades migratorias.

El senador John Cornyn propuso comenzar con los entre 1,3 y 1,6 millones de personas con órdenes de deportación.

En enero el Senado, con mayoría republicana tras los comicios, redactará "una ley transformadora de seguridad fronteriza" que será "aprobada por el comité de presupuesto", con el fin de aumentar las camas para detener a las personas que entran ilegalmente, incrementar el número de agentes, "terminar el muro y poner tecnología en la frontera", afirmó su colega Lindsey Graham.

El influyente senador republicano advirtió que antepondrán la "seguridad fronteriza" a la bajada de impuestos.

