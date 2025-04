Más allá de 140 caracteres: ZunZuneo, USAID y el futuro del activismo digital en Cuba

Introducción

Entre 2009 y 2012, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) lanzó una plataforma de redes sociales llamada ZunZuneo, con el objetivo de fomentar la comunicación entre los cubanos y eludir la estricta censura del gobierno cubano. Conocida como el "Twitter cubano", ZunZuneo fue diseñada para facilitar la libre circulación de información, empoderar a la sociedad civil y, potencialmente, fomentar la disidencia política. Si bien USAID defendió el programa como una iniciativa de desarrollo, sus críticos lo calificaron de operación encubierta para desestabilizar el régimen comunista cubano. Este artículo explora los orígenes, los objetivos, la ejecución y las controversias en torno a ZunZuneo.

El proyecto ZunZuneo surgió como parte de una iniciativa estadounidense más amplia para promover la democracia en Cuba. Financiado con una subvención trienal por un total de aproximadamente 1,2 millones de dólares, el programa tenía como objetivo:

Romper el bloqueo informativo de Cuba: Brindar a los cubanos acceso a información sin censura a través de mensajes de texto móviles.

Empoderar a la sociedad civil: Fomentar la participación comunitaria y las redes de comunicación independientes.

Promover el cambio político: Construir una plataforma que posteriormente pudiera utilizarse para difundir mensajes que incitaran a la disidencia contra el gobierno cubano.

El nombre "ZunZuneo", derivado del argot cubano que designa el sonido del trino de un colibrí, simbolizó el objetivo del proyecto de crear una herramienta de comunicación ligera y accesible para los cubanos comunes.

Fue concebido para funcionar como Twitter, permitiendo a los usuarios enviar mensajes de 140 caracteres de forma gratuita. En su apogeo, atrajo a decenas de miles de suscriptores en Cuba, donde el acceso a internet era limitado, pero los teléfonos móviles eran cada vez más comunes. USAID trabajó discretamente para asegurar el éxito del servicio mediante empresas fantasma:

La agencia ocultó su participación canalizando fondos a través de organizaciones externas y empresas fantasma con sede en otros países.

Estrategia de contenido: Inicialmente, ZunZuneo se centró en contenido no político, como resultados deportivos, trivias y actualizaciones meteorológicas, para generar confianza y atraer usuarios.

Planes de expansión: USAID concibió el uso de la plataforma para posteriormente difundir mensajes que fomentaran el activismo político y la disidencia.

A pesar de estos esfuerzos, ZunZuneo se quedó sin financiación en 2012 y cesó sus operaciones abruptamente debido a ciertas controversias. El programa enfrentó fuertes críticas por su aparente naturaleza encubierta y falta de transparencia, pero un tema que nunca quedó claro fue si realmente se trataba de una iniciativa encubierta o de desarrollo.

USAID sostuvo que ZunZuneo era una iniciativa de desarrollo conforme a la legislación estadounidense y revisada por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), pero los críticos argumentaron que sus métodos, como ocultar las fuentes de financiación, se alineaban más con las operaciones de inteligencia que con la ayuda humanitaria.

Impacto en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba

El gobierno cubano consideró ZunZuneo un intento de socavar su autoridad, lo que exacerbó las tensiones entre La Habana y Washington en un período ya de por sí complicado. Expertos como Marc Hanson, de WOLA, criticaron el programa por considerarlo un "despilfarro" y contraproducente para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

Por otro lado, surgieron algunas preocupaciones éticas, como las acusaciones de que USAID utilizó programas no relacionados (por ejemplo, talleres de prevención del VIH) como fachada para reclutar a jóvenes cubanos para el activismo antigubernamental. Estas tácticas cuestionaron la credibilidad de las iniciativas humanitarias financiadas por Estados Unidos en todo el mundo y terminaron poniendo en peligro el proyecto.

Diseño y ejecución del programa

El programa formó parte del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil Cubana de USAID, iniciado en 2008. Sus objetivos incluían:

Crear medios alternativos de comunicación masiva.

Cultivar el liderazgo social.

Fortalecer los grupos y redes sociales emergentes.

USAID otorgó 12 subvenciones por un total de $1.7 millones a organizaciones como Mobile Accord Inc. (Denver) y NiteMedia SA (Nicaragua) para implementar ZunZuneo. La plataforma se basaba en una base de datos de 500,000 números de teléfonos celulares cubanos obtenidos de mercados informales en Cuba. Si bien inicialmente logró atraer usuarios, ZunZuneo no logró sus objetivos a largo plazo debido a limitaciones de financiamiento.

Aunque ZunZuneo finalmente fracasó debido a restricciones de financiación, puso de relieve desafíos clave en el uso de la tecnología para cambios políticos, como:

Transparencia vs. Discreción: Programas como ZunZuneo corren el riesgo de socavar los esfuerzos humanitarios legítimos cuando se perciben como operaciones encubiertas.

Sostenibilidad: El éxito a largo plazo requiere financiación constante y aceptación local, algo de lo que ZunZuneo carecía.

Equilibrio de objetivos: Si bien fomentar la libre comunicación es noble, vincular estos esfuerzos con un cambio de régimen puede ser contraproducente desde el punto de vista diplomático.

Diseño de la plataforma

ZunZuneo era principalmente una red social basada en SMS, que aprovechaba la infraestructura de telecomunicaciones móviles de Cuba (Cubacel) para el envío masivo de mensajes de texto. La plataforma permitía a los usuarios enviar y recibir mensajes de forma gratuita, lo cual era significativo dado el alto coste de los mensajes de texto en Cuba (el salario promedio era de 20 dólares al mes). Funcionaba como una versión simplificada de Twitter, permitiendo a los usuarios compartir mensajes cortos (140 caracteres) e interactuar de forma anónima.

Infraestructura

Servidores: Inicialmente, USAID consideró alojar servidores en España, pero optó por servidores de Amazon Cloud, con sede en Irlanda, debido a problemas de costos.

Subcontratación: Mobile Accord y Creative Associates International gestionaron la implementación técnica. MovilChat, una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán, se creó para disuadir a USAID de participar directamente.

Enrutamiento de SMS: Los mensajes de texto se enrutaron a través de proveedores externos como Lleida.net (España), que ofrecía comunicación SMS escalable.

Recopilación de datos

ZunZuneo creó una base de datos de aproximadamente 500.000 números de teléfonos celulares cubanos obtenidos del mercado informal. Datos demográficos como edad, género y tendencias políticas se recopilaron voluntariamente mediante registros en sitios web o llamadas de atención al cliente. Estos datos facilitaron la microsegmentación para futuros mensajes políticos, algo similar al funcionamiento actual de las redes sociales, especialmente por el uso de inteligencia artificial. Sin embargo, la diferencia radica en que esto ocurrió hace 13 años, antes de que las tecnologías actuales se generalizaran.

Mecanismos operativos

Desde el punto de vista de la estrategia de contenido y para atraer usuarios sin levantar sospechas, ZunZuneo se centró inicialmente en contenido apolítico como resultados deportivos, actualizaciones musicales, trivias y alertas meteorológicas. Una vez que la base de usuarios creció significativamente, USAID planeó introducir contenido político destinado a fomentar la disidencia contra el gobierno cubano mediante "turbas inteligentes".

Para febrero de 2010, ZunZuneo se lanzó en Cuba y rápidamente cobró impulso. En seis meses, contaba con aproximadamente 25 000 suscriptores y, en su apogeo, llegó a unos 60 000 usuarios. La popularidad de la plataforma se disparó gracias a su novedad y a su servicio de mensajería gratuito. Los usuarios formaban grupos e interactuaban de forma anónima, creando un sentido de comunidad al margen del control gubernamental. Funcionaba según lo concebido inicialmente, pero la retirada de fondos del proyecto arruinó su progreso.

En cuanto al anonimato y la privacidad, ZunZuneo implementó medidas de seguridad básicas, como las credenciales de inicio de sesión del sitio web y las políticas de privacidad publicadas en "Términos de uso". A pesar de estos esfuerzos, surgió preocupación por el posible uso indebido de los datos demográficos recopilados con fines políticos.

Planificación estratégica (Operaciones encubiertas)

USAID ocultó su participación financiando a ZunZuneo a través de empresas fachada como MovilChat y canalizando los pagos a través de cuentas bancarias de las Islas Caimán. Los contratistas recibieron instrucciones de evitar vínculos directos con el gobierno estadounidense para minimizar la detección por parte de las autoridades cubanas; y los desarrolladores buscaban alcanzar una masa crítica haciendo la plataforma indispensable para los cubanos, a la vez que se aseguraban de que Cubacel dependiera de los ingresos por mensajes de texto. Sin embargo, los problemas legales relacionados con el pago a Cubacel entraban en conflicto directo con la legislación estadounidense, lo que complicaba las operaciones.

Objetivos de expansión

USAID concibió la evolución de ZunZuneo hasta convertirse en un sistema de comunicación multifacético con mensajería de texto, boletines informativos por correo electrónico, funciones similares a las de Facebook y más. Según informes, el Departamento de Estado contactó con Jack Dorsey, cofundador de Twitter, para que liderara el proyecto, pero no logró su participación.

Desafíos técnicos y fracasos

Problemas de financiación: ZunZuneo dependía completamente de la financiación de USAID, pero no logró establecer un modelo de ingresos autosostenible. Para 2012, la financiación se agotó, lo que provocó su cierre abrupto.

Simultáneamente, el gobierno cubano comenzó a bloquear las operaciones de ZunZuneo al sospechar participación extranjera. Esto redujo la eficacia de la plataforma con el tiempo y aumentó los riesgos operativos. Los desarrolladores temían que la exposición de la participación estadounidense provocara cierres inmediatos por parte de las autoridades cubanas. Los esfuerzos por ocultar las fuentes de financiación añadieron complejidad, pero no impidieron su posterior hallazgo.

Legado

A pesar de su fracaso, ZunZuneo sigue siendo un caso de estudio sobre el uso de la tecnología para influir políticamente en entornos restringidos. Demostró cómo las plataformas basadas en SMS podían sortear las limitaciones de internet en países con baja conectividad. El programa destacó las preocupaciones éticas sobre la combinación de ayuda humanitaria con operaciones encubiertas, y las lecciones de ZunZuneo influyeron en futuras iniciativas financiadas por Estados Unidos destinadas a promover la democracia en el extranjero. Entonces, ¿por qué hablar de ZunZuneo en 2025? Porque la necesidad del pueblo cubano sigue siendo tan relevante como años atrás.

Conclusión

En retrospectiva, ZunZuneo sirve como advertencia sobre las complejidades de promover la democracia en entornos no permisivos, sin considerar que el régimen cubano no respeta ni corresponde a los esfuerzos estadounidenses.

En otras palabras, ZunZuneo fue un intento ambicioso, aunque controvertido, de USAID para empoderar a los cubanos a través de la tecnología, mientras sorteaba los desafíos de operar en un entorno hostil. Si bien sus intenciones fueron nobles: fomentar la libre comunicación, finalmente fracasó debido a limitaciones financieras, preocupaciones éticas y consecuencias diplomáticas. Mientras los gobiernos continúan explorando herramientas tecnológicas para promover la democracia en todo el mundo, ZunZuneo subraya la importancia de la transparencia, la sostenibilidad y el respeto por los contextos locales. Combinar el legado y las lecciones de ZunZuneo con los esfuerzos actuales para promover el acceso de los cubanos a las noticias internacionales resalta tanto los desafíos persistentes como la evolución del panorama tecnológico en Cuba.

Referencias

Publicado originalmente en Miami Strategic Intelligence Institute.