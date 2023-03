Más tiempo para el parole tras cambio de fecha del juicio

Vale destacar que el día anterior, el 12 de junio, habrá una conferencia previa donde el tribunal podrá abordar mociones y objeciones pendientes, además de premarcar y preadmitir pruebas. Los estados de los representantes que firman la demanda son los siguientes: Florida, Carolina del Sur, Iowa, Louisiana, Idaho, Alabama, Utah, Kentucky, Missouri, Texas, Nebraska, Tennessee, Wyoming, Alaska, Montana, Ohio, Arkansas, Mississippi, West Virginia y Kansas.

El programa de parole humanitario, iniciado en enero por la Administración Biden, y beneficia a patrocinados de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, con una previsión de entregar 30.000 visas al mes en total, suma partidarios y detractores.

Para aquellos que no tienen un familiar o amigo que pueda servir como su patrocinador, existen varias entidades que trabajan para mediar entre patrocinadores y peticionarios de patrocinio, como la página de la organización Welcome U.S., que ha causado revuelo entre quienes desean llegar a Estados Unidos.

La misma alcanzó el límite de solicitudes y volverá a abrir los días 15 de cada mes. Se recomienda tener a mano todos los datos personales para inscribirse con rapidez y alcanzar un lugar en el codiciando sitio. La página acepta inscripciones para posibles patrocinadores, y para solicitantes de patrocinio.

"Hasta la fecha, unos 10.000 cubanos han utilizado con éxito el programa para entrar en Estados Unidos. Se han beneficiado cubanos de toda condición, incluidos miembros de la comunidad de derechos humanos", dijo el subsecretario Brian A. Nichols en sus observaciones sobre la Política hacia Cuba, en un discurso del 7 de marzo en la Universidad Internacional de Florida.

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto.php%3Ffbid%3D192270276882834&set=a.107987781977751&type=3&access_token=EAAGZAH4sEtVABAICeVKEMXglJprkiZAZC8pL7taWE7f78FRnlGK68Y1jR5ohxLZBA7fVUdwiE6gWdFjR9De0SZAc97fSHODaXfZByZB4hpGRTZAyAci3WqwZAw8DZCZAHZAvMuHnZBIt9CZCCG4tfsSLbFd7mCR35JknHTJZAiywl1U5ZAWhQQZDZD ATENCIÓN: ya hay fecha para el juicio del Programa Parole y será el 13 de junio! Publicado por Daniel Benitez en Jueves, 23 de marzo de 2023

Demoras y recomendaciones

Estados Unidos emitió también el jueves varias recomendaciones sobre el proceso de petición y solicitud del parole humanitario, una política lanzada a inicios del pasado mes de enero para fomentar el tránsito legal, ordenado y seguro hacia el país norteño.

A través de su Embajada en Cuba, Washington llamó a los interesados en convertirse en peticionarios (patrocinador) a respetar el tiempo de procesamiento de solicitud, que puede superar los tres meses. Así lo reportó CubaNet.

La sede diplomática indicó que, en virtud de las pautas establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), quienes completen el Formulario I-134A (Solicitud en Línea para Convertirse en Persona de Apoyo y Declaración de Apoyo Financiero) deben asegurarse de no enviar el mismo varias veces en un plazo menor de 90 días.

“Usted debe esperar debido a que el tiempo de procesamiento de la misma puede tomar más de ese tiempo”, indicó la Embajada en redes sociales.

https://twitter.com/USEmbCuba/status/1638910976681730049 El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), es la agencia federal que supervisa el Parole Humanitario.

Aquí le dejamos información y algunas recomendaciones sobre este tema. https://t.co/gg1sa3oOqM pic.twitter.com/kEqqhbx6JD — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) March 23, 2023

El mensaje indica que, “por lo general, la División de Asuntos Humanitarios (HAB) de USCIS adjudica las peticiones de permisos de permanencia temporal dentro de los 90 días posteriores a su arribo”.

En febrero de 2023 llegaron a Estados Unidos vía parole humanitario 22.755 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, según información difundida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés). Las autoridades, sin embargo, no precisaron el número de migrantes por países.

Las cifras ofrecidas por CBP “son un testimonio del beneficio de estos procesos legales para promover una migración segura y ordenada, al tiempo que reducen los encuentros a lo largo de la frontera suroeste”, señaló la entidad federal en un comunicado.

El límite establecido por la administración de Joe Biden a la cantidad de permisos que se pueden expedir bajo el parole humanitario es de 30 000 al mes, repartidos entre los cuatro países.

Cuidado con las estafas

Las autoridades de inmigración en Estados Unidos advierten regularmente sobre el peligro de estafas en relación con este programa de parole.

Este programa es gratuito, las gestiones no requieren el pago de ningún monto, solo demostrar la capacidad financiera del patrocinador a la hora de llenar la planilla I-134ª, que es la Declaración de Patrocinio Económico.