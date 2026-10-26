lunes 26  de  octubre 2026
tecnología

Meta prevé recaudar $35.000 millones para su Inteligencia Artificial

La empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram anunció un programa adicional de emisión de acciones por 60.000 millones de dólares

Logo de la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Logo de la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp.

CHRIS DELMAS/AFP
Por Julián Varela

Meta prevé recaudar 35.000 millones de dólares mediante una ampliación de capital para financiar el desarrollo de su inteligencia artificial (IA), según varios documentos publicados el lunes por la autoridad estadounidense de los mercados, la SEC.

Además, la empresa matriz de Facebook anuncia que quiere lanzar, en una fecha aún no determinada, un programa adicional de emisión de acciones por un importe máximo de 60.000 millones de dólares.

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Meta, junto a las grandes tecnológicas se han convertido en una muralla de oposición para la extrema izquierda en Estados Unidos, lo que explica en parte el acoso judicial por parte de fiscales y jueces activistas.

Los ataques de la izquierda a Meta

Un juez de Nuevo México ordenó a Meta pagar 25.000 millones de dólares a ese estado estadounidense después de que un jurado concluyera que la compañía, supuestamente, engañó a los usuarios en un caso relacionado con Cambridge Analytica.

Se espera que la empresa matriz de Facebook, Instagram, Threads y Whatsapp acuda a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en lo que considera la utilización de la justicia como un arma ideológica e intereses globalistas de radicalismo mal llamado "progresista".

Más que sentencia es una guillotina para la empresa estadounidense, que de seguro apelará al Máximo Tribunal en Washington, después de ver en los últimos años que parte de los jueces en EEUU responde a la ideología radical de izquierda y muchos se han convertido en activistas políticos y no en vehículos para hacer cumplir la ley y la Constitución.

FUENTE: Con información de AFP.

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