Mike Johnson podría ser reelecto presidente de la Cámara de Representantes este viernes

Johnson, presidente de esa cámara desde octubre de 2023, tras la destitución de Kevin McCarthy, cuenta con el respaldo del presidente electo Donald Trump, con lo que espera ser reelegido en el cargo, pero no de todos los legisladores republicanos. Este sector del Partido Republicano, que contará con una estrecha mayoría en la cámara, no ha encajado bien que Johnson respaldara un acuerdo de gasto temporal que no incluía las demandas de Trump para elevar el techo de deuda; además, la multimillonaria aprobación de la ayuda a Ucrania la pasada primavera.