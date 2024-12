Informe Otálvora: Sobre Venezuela Trump habla de petróleo y deportaciones

*****

Nicolás Maduro intenta mostrar la fecha como el inicio de un tercer mandato basado en las cifras fraudulentas de las votaciones del 28JUL24 y en la proclamación hecha por las autoridades electorales y los tribunales por él controlados.

*****

El izquierda pro cubana del continente se dispone acudir a Caracas días antes del 10ENE25 para mostrar su apoyo a Nicolás Maduro en su decisión de mantenerse en el poder. Se trata no sólo de la presencia de mandatarios sino de grupos de activistas políticos. Incluso los aparentemente dubitativos gobiernos de Brasil y Colombia, junto a México, ya han dado instrucciones para conformar sus representaciones a los actos organizados por el régimen.

*****

Con base en las “votaciones” del año 2018 que fueron claramente viciadas, el gobierno de Venezuela, al menos desde el 10ENE19, es ilegal, no constitucional y de facto. Por ello es falso que el 10ENE25 termine el mandato de Maduro ya que en realidad nunca comenzó constitucionalmente por tratarse de un gobierno espurio. El rudo ejercicio no constitucional del poder y su capacidad para flotar entre apoyos y rechazos internacionales, ha permitido al régimen llegar a finales del año 2024 esperando renovar sus plazos de mandato por seis años más.

En términos internacionales existen tres posiciones ante la continuidad fraudulenta del régimen chavista en Venezuela. Gobiernos aliados y socios que mantienen relaciones normales con el régimen y empujan, en escenarios como la ONU, para que otros gobiernos den por bueno el mandato de Maduro. Gobiernos que no reconocen los resultados electorales anunciados por el chavismo en 2018 y 2024 pero que mantienen relaciones diplomáticas con Venezuela bajo el criterio de reconocer a un Estado y no a un gobierno, en este grupo se anotan buena parte de los países europeos. Y un tercer grupo que incluye a gobiernos y organizaciones multinacionales que no reconocen al régimen de Maduro desde 2019, básicamente EEUU y la UE, y otros con los cuales ya Maduro rompió relaciones a raíz de no aceptar el fraude electoral del 28JUL24, es decir, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

En ese contexto del juego diplomático internacional, la dictadura venezolana calcula que el 10ENE25 podrá mostrar un numeroso grupo de gobiernos que estarán presentes en la toma de posesión de Maduro. Algunos por tratarse de sus socios y otros como precio para mantener abiertas sus misiones diplomáticas en Venezuela.

*****

El 20ENE25 es la fecha referencial del inicio del año 2025. La juramentación y arranque del segundo gobierno de Donald Trump mantiene en expectativa desde los grandes decisores en las capitales globales hasta a los humildes trabajadores agrícolas en las zonas rurales de EEUU.

Desde mediados del año 2024 los equipos de apoyo a Trump ya habían estado realizando listados de potenciales candidatos para unirse a un nuevo gobierno trumpista. Al 28DIC24, faltando semanas para el inicio de la presidencia 47 de EEUU, ya se conocen los designados para los cargos de secretario de Estado, subsecretario de Estado, asesor de Seguridad Nacional, enviado especial para Latinoamérica, enviado especial para misiones especiales (vg. Corea del Norte o Venezuela), el zar antimigraciones, los embajadores ante los gobiernos de Argentina, Bahamas, Colombia, Chile, Panamá, República Dominicana, Uruguay y México. Aún no se anuncia oficialmente el nombre del señalado para ejercer como subsecretario para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado pero diversos rumores señalan a Carlos Trujillo, exrepresentante de EEUU en la OEA y quien ya aspirara al cargo en 2020.

El estado de La Florida está aportando un grueso número de los indicados por Trump para integrar su aparato de política exterior.

*****

Con buena parte del equipo ya señalado, las grandes interrogantes sobre la política de Trump hacia Latinoamérica aún se mantienen. El tema de los migrantes ilegales en EEUU y la intención de expulsar a millones de ellos en las primeras fechas del nuevo gobierno, ya está siendo objeto de una diplomacia paralela a la oficial, ejecutada por equipos de Trump. Según la agencia Reuters ya el gobierno guatemalteco encabezado por Bernardo Arévalo, habría sostenido negociaciones con miembros de la Fundación Heritage sobre la recepción en Guatemala de ciudadanos de terceros países que sean deportados desde EEUU. La nota confirma la relevancia que la Fundación Heritage tiene en la conformación del nuevo gobierno de EEUU, pese a que durante la campaña electoral Trump prefirió mantenerse alejado e incluso renegar del plan de gobierno Project 2025 producido por la fundación asociada al Partido Republicano. De hecho, Tom Homan, el indicado por Trump como el zar de las migraciones y quien trabaja planificando la expulsión masiva de migrantes, formó parte del equipo redactor de Project 2025.

*****

Sobre el tema del cambio de gobierno en Venezuela, Trump no se ha pronunciado. El 16DIC24 ofreció sus primeras declaraciones a un grupo de periodistas en lo que fue una caótica rueda de prensa junto a Masayoshi Son, el CEO del banco japonés SoftBank. En esa ocasión Trump fue interrogado reiteradamente acerca de si ya mantenía negociaciones con el régimen chavista. “¿Ha hablado usted con alguien en Venezuela, señor?”, “¿Está usted preocupado por Venezuela?”, “Señor, ¿ha tenido alguna conversación sobre Venezuela?”, preguntaron en varias ocasiones, pero Trump estaba atento a otras preguntas. Trump se refirió a Venezuela en dos temas. Para ratificar su plan de impulsar la explotación petrolera doméstica estadounidense, por lo cual alegó que “Tenemos más energía que cualquier otro. La vamos a utilizar. No tenemos que comprar energía de Venezuela cuando tenemos 50 veces más que ellos. Es una locura lo que estamos haciendo”.

Un periodista logró llamar la atención de Trump sobre Venezuela cuando le preguntó “señor, en términos de sus planes de deportación masiva, ¿ha tenido alguna discusión preliminar con países como Venezuela”. El presidente electo afirmó que “ “Venezuela y otros países no se comportaron muy bien con nosotros durante mi administración, y en 24 horas [después de las elecciones de EEUU del 05NOV24] se comportaron muy bien”. Trump dijo que todos los países cederían aceptando a sus nacionales que sean deportados desde EEUU. “ Todos los están aceptando. Sí.

Y si no lo hacen, se enfrentarán a una respuesta económica muy dura. Está bien. Todos los aceptarán”.

En definitiva, Trump no se refirió expresamente a la política de sanciones hacia el régimen chavista y sólo mencionó lo que pudiera entenderse como sanciones (“respuesta económica muy dura”) cuando habló sobre el tema de deportaciones.

*****

El 17NOV24 el saliente secretario de Estado Antony Blinken y el indicado Marco Rubio sostuvieron una conversación telefónica, pero la falta de la firma de documentos por parte del equipo de transición de Trump, hizo que esa ocasión en la cual obviamente se trató de la transición, no fuera oficial y estuvo cubierta por el hecho de ser Rubio un miembro todavía del comité de asuntos exteriores del Senado. El 16DIC24 ya el Departamento de Estado informó que había recibido formalmente el listado de los miembros del grupo de “revisión de agendas” por parte del equipo de transición de Trump y ese mismo día habrían comenzado las reuniones técnicas. El vocero del Departamento de Estado se abstuvo de informar el nombre de los enviados por Trump mientras que el embajador Stephen D. Mull es el encargado por parte de la administración saliente. El 18DIC24 se produjo ya una reunión privada y presencial entre Blinken y Rubio.

Ya el equipo de Trump estará siendo informado por el gobierno saliente sobre las crisis en Medio Oriente, Taiwan, Ucrania y Venezuela…

*****

Elecciones en Bolivia sin Evo Morales. Crisis política en Brasil ante el avance de la insólita (y difícil de explicar) dictadura encabezada por los jueces del Supremo Tribunal Federal. La agudización de la guerra interna colombiana. Una nueva guerra al narcotráfico en el Continente. La constitución de una alianza internacional derechista. La política de Trump hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela al margen del asunto migratorio. La elección del nuevo Secretario General de la OEA. Los movimientos para identificar una mujer latinoamericana que compita por la Secretaria General de la ONU. El proceso en la Corte Internacional de Justicia al diferendo limítrofe entre Venezuela y Guyana. El choque EEUU-China en tierras latinoamericanas. Son algunos asuntos sobre los cuales habrá que ocuparse en el 2025.

*****

A nuestros leales lectores. Gracias por acompañar al Informe Otálvora y generosamente difundirlo. Los mejores deseos para ustedes y los suyos en este nuevo año que ya comienza. Se termina el primer cuarto del siglo XXI… ¡quien lo creería!