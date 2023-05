Miles esperan en la frontera fin del Título 42, ciudades declaran emergencia

En El Paso algunos migrantes duermen en las calles, se cubren del sol con sábanas o descansan sobre cartones. Niños mugrientos piden limosnas.

El Título 42 fue promulgado para detener la propagación de la pandemia, que hizo casi imposible solicitar asilo en la frontera con México. Con su expiración los migrantes podrán nuevamente presentar solicitudes de asilo tramitadas por la vía judicial, un proceso que puede demorar años.

Una vez que se levante la norma sanitaria se seguirá usando el Título 8, el cual permite solicitar asilo siempre que la persona pueda convencer de que será perseguida o torturada si regresa a su país, pero también autoriza la deportación acelerada de los demás y los sanciona con cinco años de prohibición de ingreso una vez expulsados.

La administración del presidente Joe Biden, estima que más de 150,000 migrantes aguardan en albergues y en las calles de estados del norte de México esperando poder cruzar hacia territorio estadounidense, según reportes de la cadena CNN, que citó a fuentes federales.

Mientras, el lunes llegó a Chiapas, en la frontera sur de México cerca de 5,000 migrantes de diversos países con la esperanza de llegar a Estados Unidos para cuando expire el Título 42, el próximo jueves.

Migrantes en el borde fronterizo - AFP Migrantes se acercan al muro fronterizo ante la mirada de un efectivo de la Guardia Nacional. AFP

El alcalde de la ciudad, Oscar Leeser, advirtió que sus oficiales se preparan para la llegada de muchos más el viernes, tras una reciente visita a la localidad mexicana vecina de Ciudad Juárez.

"En la calle calculamos (que había) entre 8.000 y 10.000 personas", dijo. "Hay una caravana... que probablemente estará aquí alrededor del 11 de mayo, así que yo digo que el número real con el que estaremos lidiando será de entre 12 y 15.000".

Centros de atención Guatemala y Colombia

La Casa Blanca anunció que abrirá centros de atención en Guatemala y Colombia para solicitantes de asilo que pretenden dirigirse a la frontera entre Estados Unidos y México. El propósito es evitar una nueva ola de migrantes con el fin de las normas de salud relacionadas con la pandemia de COVID-19.

Los centros migratorios forman parte de un intenso intento de evitar que miles de personas realicen la peligrosa travesía a la frontera sur estadounidense cuando terminen las restricciones el 11 de mayo.

“Éste es un desafío hemisférico que exige soluciones hemisféricas”, declaró el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, la semana pasada sobre los pasos a tomar antes del plazo del 11 de mayo.

Todo esto sucede en un momento en que Estados Unidos se prepara para el fin del Título 42, de una ley de salud pública de 1944, la cual les permitió expulsar rápidamente a muchos migrantes, y cuya eliminación se espera derive en un ingreso masivo de migrantes sin autorización legal a través de la frontera sur.

Mayorkas, dijo que trabajarán junto con personal de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para evaluar "muy rápidamente" los casos de los migrantes en los centros.

La expectativa es que en esos puntos se puedan evaluar los casos de hasta 6.000 migrantes al mes, aseguró Mayorkas, y que tengan un "impacto significativo en las decisiones migratorias en la región".

En paralelo, Canadá y España aceptaron recibir a migrantes que sean referidos desde esos centros.

Hasta ahora el gobierno de Biden no ha anunciado los lugares específicos dónde funcionarán los centros de atención, tampoco cuánto le costará a los contribuyentes estadounidenses la apertura de esos nuevos centros.

Migrantes en la frontera - AP Oficiales federales estadounidenses le quitan las esposas a hombres antes de liberarlos cerca de la muralla fronteriza en San Diego el 15 de marzo de 2023. AP / Gregory Bull

Leyes obsoletas

En el sur de Brownsville se ha establecido un centro de procesamiento improvisado en un campo de béisbol.

Cientos de personas, muchas venezolanas, deambulan por sus calles en un ambiente tenso tras la muerte de ocho migrantes embestidos por una camioneta en una parada de autobús el domingo. El conductor, George Alvarez, ha sido acusado de homicidio culposo.

En El Paso, el cruce fronterizo tradicionalmente más transitado, las autoridades convierten escuelas vacías en refugios y refuerzan el transporte para ayudar a los migrantes a llegar a donde quieren ir para reunirse con familiares o amigos, o en busca de trabajo.

Para el alcalde son soluciones temporales.

"Las leyes federales de inmigración no funcionan", afirma Leeser. "No hay final. No hay final para esto y realmente tenemos que averiguar hacia dónde nos dirigimos".

Biden se enfrenta a una mayor presión sobre la inmigración, un tema que le ha resultado laxo y que ha propiciado la migración. Pese a la implementación del Título 42, la Patrulla Fronteriza registra 7 millones de ingresos desde que Biden llegó a la Casa Blanca. 6 millones que han sido registrados y un millón que ha ingresado sin pasar por los puestos fronterizos, cifras récord.

FUENTE: REDACCIÓN DLA y AFP