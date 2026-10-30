viernes 30  de  octubre 2026
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Mujer estadounidense que sobrevivió a ejecución dice que vive con dolor constante

Christa Pike es la única reclusa que ha sobrevivido tras recibir inyecciones con dosis letales de fármacos de ejecución

Esta fotografía facilitada el 12 de enero de 2023 por el Departamento Correccional de Tennessee muestra a Christa Pike, una asesina estadounidense condenada

Esta fotografía facilitada el 12 de enero de 2023 por el Departamento Correccional de Tennessee muestra a Christa Pike, una asesina estadounidense condenada

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON.-Una mujer estadounidense condenada a muerte por asesinato y que sobrevivió a la ejecución declaró el viernes que sufre un dolor constante, un mes después del fallido intento en el estado de Tennessee.

"No ha habido un solo momento desde aquella noche en que no haya sufrido dolor", dijo Christa Pike en una declaración difundida por sus abogados.

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"Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta", afirmó. "Todavía me cuesta hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma", indicó.

Pike, de 50 años, fue condenada a muerte en 1996 por haber secuestrado y torturado hasta la muerte a una compañera de clase, con la complicidad de su pareja.

La pena tardó tres décadas en ser ejecutada a causa de las apelaciones.

A Pike se le administraron dos dosis del fármaco pentobarbital en una prisión estatal el 30 de septiembre, una cantidad usualmente mortal que, sin embargo, no logró matarla.

Fue trasladada al hospital en estado crítico y regresó a prisión después de recibir tratamiento médico.

Pike es la única reclusa que ha sobrevivido tras recibir inyecciones con dosis letales de fármacos de ejecución, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

En su declaración, Pike dijo que se está recuperando, "pero sanar no es lo mismo que estar bien".

"No sé por qué sobreviví aquella noche", afirmó.

"No sé qué viene después. Algunos días es más difícil que otros encontrar esperanza. Por ahora, estoy intentando sanar, día a día".

Desde la ejecución fallida, los abogados de Pike han pedido reiteradamente al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute su sentencia a cadena perpetua.

Lee, republicano, ha suspendido las ejecuciones en el estado a la espera de una investigación independiente.

Preguntado esta semana por periodistas sobre el destino de Pike, Lee dijo: "Sospecho que su sentencia será la misma que antes, salvo que los tribunales determinen lo contrario".

Este año ha habido 32 ejecuciones en Estados Unidos, todas por inyección letal.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.

FUENTE: Con información de AFP

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