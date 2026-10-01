Corte Suprema autoriza la primera ejecución en 200 años de una mujer en Tennessee

Esta fotografía facilitada el 12 de enero de 2023 por el Departamento Correccional de Tennessee muestra a Christa Pike, una asesina estadounidense condenada

WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este miércoles la ejecución de Christa Pike, la primera estadounidense que será sometida a la pena de muerte desde 2023. También será la primera mujer en ser ejecutada en el estado de Tennessee en 200 años.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, en Estados Unidos, solo 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976,

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Hace tres décadas, Pike fue condenada a la pena capital por el homicidio de una compañera de clase, cuando tenía 18 años.

Pike y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer en un campamento de formación profesional para jóvenes. Su novio, que entonces tenía 17 años, fue condenado a cadena perpetua.

La Corte avaló la ejecución luego de revocar la orden de un tribunal inferior que dejó en suspenso el procedimiento.

"La orden del 30 de septiembre de 2026 del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Sexto Circuito... que concedía la suspensión de la ejecución queda anulada", reza la orden del máximo tribunal fechada el miércoles.

De acuerdo con la defensa de la mujer, la ejecución podría "comenzar en cualquier momento".

La orden de suspensión había sido emitida en horas de la mañana, poco antes de que a Pike, de 50 años, se le administrara la inyección letal.

Detalles del crimen

El asesinato en 1995 atrajo la atención nacional después de que el cuerpo de Colleen Slemmer fuera hallado con una estrella de cinco puntas grabada en el pecho, símbolo que suele asociarse con el satanismo.

"Tenía 18 años cuando cometió su delito, y sufría una enfermedad mental grave", escribieron sus abogados en una petición de clemencia al gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien esta semana rechazó intervenir.

Según sus abogados, Christa Pike padecía trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, pero no fue diagnosticada hasta después de su condena a muerte.

Argumentaron: "Era una niña que soportó violaciones reiteradas, violencia sexual, abandono y traumas profundos".

La Corte Suprema ya había rechazado el martes una solicitud para suspender la ejecución.

Un grupo de expertos de la ONU había instado al gobierno de Estados Unidos y a las autoridades de Tennessee a "detener de inmediato" la ejecución y conmutar su sentencia de muerte.

"La ejecución de Pike marcaría la culminación de una trayectoria de intenso sufrimiento físico y psicológico, caracterizada por abusos en la infancia y por casi tres décadas de aislamiento en el corredor de la muerte", indicaron.

FUENTE: Con información de AFP/EFE