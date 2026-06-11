jueves 11  de  junio 2026
Negociaciones

Netanyahu afirma que el acuerdo de paz con Irán incluye la entrega de material nuclear

Otro de los acuerdos con Irán mencionados por el primer ministro israelí, es el cese del apoyo de Irán a sus grupos terroristas aliados en la región

El presidente Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en EEUU.

El presidente Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en EEUU.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

JERUSALÉN — La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró el jueves que Donald Trump se comprometió a que un eventual acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos incluya el compromiso de que Teherán se desprenda del material nuclear enriquecido.

Netanyahu expresó su aprecio al presidente Trump por las condiciones que, según el mandatario israelí, están siendo acordadas en el memorando de entendimiento de alto el fuego que Trump anunció haber alcanzado con Irán.

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"El primer ministro expresó su agradecimiento por el compromiso del presidente Trump de que el acuerdo final al término de las negociaciones incluirá la retirada del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, límites a la producción de misiles y el cese del apoyo de Irán a sus grupos terroristas aliados en la región", declaró la oficina en X tras una conversación entre Netanyahu y Trump.

El presidente estadounidense aseguró haber alcanzado un "gran acuerdo" de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, en un acto en el que posiblemente no esté presente.

El anuncio de un inminente acuerdo, que ponga fin a la guerra que iniciaron EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, llega poco después de que Trump anunciara la cancelación de nuevos ataques contra Irán ante el avance de las negociaciones.

"Israel no es parte del memorando"

El mandatario republicano detalló que Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, entre otras naciones, estuvieron involucrados en las conversaciones.

Netanyahu aseguró haber hablado con Trump de dicho preacuerdo y aseguró que "Israel no es parte del memorando".

El pasado domingo, Irán lanzó un ataque con misiles contra territorio israelí en represalia por los bombardeos que este último realizó en Beirut, la capital libanesa. Israel respondió a su vez atacando territorio iraní en lo que finalmente quedó como un intercambio de fuego de unas horas que paró tras la mediación de Trump.

Tras dos días consecutivos de ataques en Oriente Medio, que hicieron peligrar la permanencia del alto el fuego acordado el lunes 8 de abril, Washington amenazó este jueves con nuevos bombardeos y la posibilidad de invadir la isla de Jarg, enclave petrolero estratégico iraní, para asumir el control de la industria de crudo como en Venezuela.

Teherán llegó a afirmar este jueves que estos últimos ataques dejaban "sin efecto en la práctica el alto el fuego" y responsabilizó a Washington de las "peligrosas consecuencias" de estas acciones.

FUENTE: Con información de AFP y EFE

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