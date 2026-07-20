lunes 20  de  julio 2026
EEUU

Trump descarta amenaza del alcalde de Nueva York de arrestar a Netanyahu: "Bajo ningún concepto"

"No será arrestado, de ninguna manera, forma o figura, mientras esté en los Estados Unidos de América", aseveró Trump

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente Donald Trump, en la Casa Blanca el 7 de abril de 2025. &nbsp;

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente Donald Trump, en la Casa Blanca el 7 de abril de 2025.

 

OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente estadounidense Donald Trump descartó el lunes que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pueda ser arrestado en Nueva York, después de que el alcalde de la ciudad, el musulmán y socialista Zohran Mamdani, dijera que estudia esa posibilidad.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por acusaciones de supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad por la ofensiva de Israel en Gaza, iniciada tras los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, en los que asesinó a más de 1.200 israelíes, en su mayoría civiles.

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"No será arrestado, de ninguna manera, forma o figura, mientras esté en los Estados Unidos de América", aseveró Trump en las redes sociales. "Está luchando contra la República Islámica de Irán". Es un líder que está luchando contra la República Islámica de Irán, en la que recientemente han matado a 52.000 manifestantes inocentes y que se ha pasado los últimos 47 años matando a militares estadounidenses y a otras personas", indicó en redes sociales.

Mamdani declaró recientemente que consulta con el equipo jurídico de la ciudad sobre si tiene potestad para ordenar al Departamento de Policía de Nueva York que detenga a un dirigente extranjero.

Netanyahu estaría en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, en septiembre.

"Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya", había dicho Mamdani el sábado a The New York Times. "Es un criminal de guerra", afirmó.

CPI sin jurisdicción

La oficina de Netanyahu respondió criticando a Mamdani y al Tribunal internacional de La Haya, y afirmó que la CPI no tiene jurisdicción en Estados Unidos ni en Israel. Ambos países no son suscriptores del Estatuto de Roma.

El inquilino de la Casa Blanca apuntó que "los únicos que deberían ser arrestados son aquellos que han llevado a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes", una cuestión que "debería haberse abordado hace años por parte de presidentes anteriores".

Trump responde así a Mamdani, quien afirmó en una entrevista con el diario 'The New York Times' que tiene intención de hacer todo lo que "le permita la ley de la ciudad de Nueva York" para detener a Netanyahu si pisa la ciudad.

Mamdani "incita al odio"

Por su parte, el Gobierno israelí acusó a Mamdani de incitar al odio y de "fracasar" en sus responsabilidades como alcalde de Nueva York, en palabras del embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, quien ha garantizado que Netanyahu acudirá a la Asamblea General de la ONU de septiembre y regresará a Israel sin que nadie pueda impedirlo.

Sobre Netanyahu pesa una orden de arresto del TPI por crímenes de guerra y contra la humanidad debido a la ofensiva del Ejército israelí contra Gaza. Estados Unidos e Israel no forman parte de la corte ni reconocen la validez de sus decisiones.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press

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