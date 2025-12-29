Trump insinúa que EEUU realizó su "primer ataque terrestre" contra cárteles de Venezuela

El despliegue militar del gobierno del presidente Donald J. Trump contra el narcotráfico internacional es el mayor en la historia del país.

Un comentario casual del presidente Donald J. Trump despertó interrogantes sobre si las fuerzas estadounidenses podrían haber realizado su primer ataque terrestre contra cárteles de la droga en Venezuela .

Trump dijo que Estados Unidos destruyó una "gran instalación" vinculada al narcotráfico, mientras hablaba de su campaña de presión contra el narcodictador venezolano Nicolás Maduro en una entrevista emitida el viernes.

"Tienen una gran planta o una gran instalación desde donde salen los barcos", señaló Trump en la emisora WABC de Nueva York durante una entrevista con John Catsimatidis, un empresario multimillonario simpatizante suyo que también es presentador de radio.

"Hace dos noches la hicimos volar por los aires. Así que los golpeamos muy duro", agregó el Presidente.

Trump no dijo dónde estaba ubicada la instalación ni dio otros detalles.

No hay declaración oficial, sólo interpretación

Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo desde septiembre numerosos ataques contra embarcaciones de narcotraficantes, tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico oriental, que han dejado más de un centenar de narcos muertos.

La AFP consultó al Pentágono sobre las declaraciones de Trump, pero las preguntas fueron remitidas a la Casa Blanca. La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios.

No ha habido ninguna declaración oficial por parte del gobierno venezolano.

Trump ha anunciado que Estados Unidos "pronto" comenzará a realizar ataques terrestres contra los cárteles de la droga en América Latina, pero hasta la fecha no se han confirmado.

El gobierno de Trump ha intensificado en los últimos meses la presión sobre el narcogobernante Maduro, al que acusa de dirigir el llamado Cártel de los Soles. Estados Unidos instauró un bloqueo naval en las costas de Venezuela y ya decomisó tres buques petroleros sometidos a sanciones de Washington.

