lunes 28  de  septiembre 2026
Inversiones

Trump anuncia la construcción en Iowa de "la mayor planta siderúrgica de la historia del país"

El mandatario dijo que también será "una de las mayores plantas del mundo" que empezará a producir acero en 2030

El presidente Donald Trump hace un anuncio sobre el acero en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de septiembre de 2026.

El presidente Donald Trump hace un anuncio sobre el acero en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de septiembre de 2026.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció este lunes la construcción en Iowa de una planta siderúrgica de 15.000 millones de dólares de la empresa Mesabi Metallics, que la Casa Blanca presenta como la mayor de su tipo en la historia del país y que comenzará a producir acero en 2030.

"Hoy estamos encantados de anunciar que Mesabi Metallics construirá la mayor planta siderúrgica de la historia de Estados Unidos", dijo Trump durante el anuncio en el Despacho Oval, donde aseguró que será también "una de las mayores plantas del mundo".

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El mandatario atribuyó, además, la inversión a su política arancelaria: "Todo el mundo está construyendo su planta aquí porque no quiere pagar aranceles".

"Hace dos años nuestro país estaba muerto, y ahora somos el país más atractivo de todo el mundo", celebró Trump durante el anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca, asegurando que su política de aranceles al acero extranjero ha devuelto la vida al sector.

Según la Casa Blanca, la planta tendrá una capacidad inicial de 7,5 millones de toneladas de acero al año y podrá alcanzar los 10 millones cuando esté completamente desarrollada, un volumen equivalente a aproximadamente una décima parte de toda la producción siderúrgica estadounidense del año pasado.

Empleos

El proyecto generará 1.750 empleos permanentes en Iowa y hasta 6.000 puestos durante la construcción, mientras que la Administración calcula que aportará 95.000 millones de dólares a la economía estadounidense durante la próxima década.

El proyecto industrial completará una cadena de suministro íntegramente estadounidense, desde la mina hasta la fábrica, al utilizar mineral de hierro extraído directamente de las minas de Minnesota operadas por la misma compañía. La gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, celebró el anuncio, destacando que "cambia la trayectoria económica de esta región, que es una de las más deprimidas" del estado y de todo el Medio Oeste.

El anuncio se produce a poco más de un mes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que Iowa afronta varias contiendas competitivas.

Trump estuvo acompañado en la Casa Blanca por varios republicanos del estado, entre ellos la congresista Ashley Hinson, candidata al Senado, y dijo que viajará próximamente a Iowa para participar en un acto de apoyo a los candidatos republicanos.

Durante su intervención, Trump también abordó cuestiones de la política exterior, confirmando que las tensiones comerciales con Canadá se resolverán "en las próximas tres o cuatro semanas". Asimismo, reiteró sus habituales promesas en materia de seguridad internacional, garantizando que "Irán nunca tendrá un arma nuclear" y que ganarán esa guerra "muy pronto".

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press

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