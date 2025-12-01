lunes 1  de  diciembre 2025
Amenaza de deportaciones

Orden de pausar solicitudes de asilo deja a inmigrantes en EEUU en un limbo; ya se preparan demandas

Más de 2,2 millones de personas están afectadas por la medida ejecutiva contra la que se alegan violaciones a normas internacionales, según experta en migración

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)&nbsp; &nbsp;

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) 

 

Archivo AFP
Por Olgalinda Pimentel

MIAMI — La orden del gobierno de EEUU de pausar las decisiones de asilo por “mucho tiempo” coloca a millones de inmigrantes que residen en el país en un “limbo” que puede ocasionar deportaciones, pero también expone de nuevo a la administración Trump a demandas judiciales que ya se preparan en un intento de frenar la decisión en las cortes federales.

“Lo que se verá ahora es que si bien la administración tiene el derecho ejecutivo de pausar las solicitudes de asilo basados en medidas de seguridad, habrá una denuncia de urgencia en los tribunales ante la violación de normas y tratados internacionales”, afirmó la abogada María Herrera Mellado, especialista en el tema de migración.

Lee además
Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
Migración inversa

Trump anuncia "pausa permanente" de la migración de países del "tercer mundo" ¿Qué repercusiones tiene?
La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
EEUU

Trump afirma que suspensión de decisiones de asilo en EEUU tomará "mucho tiempo"

Más de 2,2 millones de inmigrantes de distintas nacionalidades que esperaban ser beneficiados con el asilo por parte del gobierno o en las cortes se encuentran afectados con la medida que entró en vigor desde el 28 de noviembre y que ayer anunció el presidente Trump.

“No hay un límite de tiempo”, dijo al informar de la suspensión. "No queremos a esa gente. ¿Y saben por qué no los queremos? Porque muchos no han sido buenos, y no deben estar en nuestro país", argumentó.

Asilos en pausa

Trump dictó la medida tras el tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington DC, el 26 de noviembre, en el que murió la soldado Sarah Beckstrom, de 20 años de edad, y su compañero Andrew Wolfe, de 24 años, quedó gravemente herido. El autor de los disparos fue un afgano, según las autoridades, lo que motivó al presidente a endurecer sus políticas de migración.

Mellado señaló que el gobierno de Trump puede detener por medidas de seguridad que implican una emergencia todo lo relacionado con la tramitación de las solicitudes de asilo.

Recordó que Trump dictó una medida similar durante su primera administración, en el caso del programa “Quédate en México”, que obligaba a solicitantes de asilo, exceptuados los mexicanos, a esperar las audiencias de cortes estadounidenses en ese país.

Sin embargo, el contexto actual es distinto, advirtió Mellado.

Demandas contra la orden

“Ahora, la medida viola el debido proceso al contradecir la ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés) de 1946 que prohíbe acciones arbitrarias y caprichosas de agencias federales. Pero también podría estar violando tratados internacionales como la Convención contra la Tortura y para la Protección de Refugiados, que establece obligaciones de un Estado de permitir la solicitud de asilo”, explicó la experta.

Según dijo, “esto van a ser las que podrían argumentar los abogados de inmigración en contra de la administración de Donald Trump”.

“Hay una discreción ejecutiva por parte del gobierno de EEUU de gestionar los casos de asilo, pero ellos tienen la posibilidad de detenerlo, de pedir más tiempo para investigar”, acotó.

Inmigrantes y deportaciones

Mellado cree que la administración Trump sacará todos los expedientes de los solicitantes de asilo “para revisarlos, caso por caso, desde los que entraron con Joe Biden”.

El proceso, dijo, será obviamente por tiempo indefinido. Y esto representa desde ya una crítica situación legal para los inmigrantes. Incluso aquellos que solicitaron el asilo como opción luego de la anulación del TPS.

“Lo que va a significar es que quedan en el limbo, y las autoridades de inmigración podrían en cualquier momento deportarlos o podrían ponerlos en proceso”, dijo.

Precisó que entre los afectados podrían estar “los que entraron y ganaron la ciudadanía, a los que no afecta directamente la orden, pero podrían quitársela; esto podría verse en dos, tres, cuatro, cinco, seis años de suspensión”.

“Lo que está sucediendo en las cortes es que la Fiscalía de EEUU y los jueces están ejecutando los tratados internacionales para devolución de los inmigrantes a países como Honduras, El Salvador, Guatemala”, agregó, y se refirió a los escenarios posibles.

“Lo que se espera en los próximos días es que se presente una denuncia de urgencia para detener la orden en los tribunales de Washington D.C. o de California a nivel federal para que se bloquee esta medida de la administración”.

Siempre hay un periodo para revisar la normativa de operaciones en las cortes federales, “pero ya sabemos cómo han terminado los casos similares”.

FUENTE: Entrevista a la abogada María Herrera Mellado, experta en temas de migración

Temas
Te puede interesar

Viajar por EEUU sin Real ID tendrá un costo: TSA anuncia tarifa de $45

EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

EEUU se declara optimista sobre acuerdo para Ucrania mientras enviado de Trump viaja a Rusia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral de Honduras anuncia "escrutinio especial" ante el "empate técnico" entre candidatos

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump reunido con su gabinete en la Casa Blanca.
TENSIÓN EN EL CARIBE

EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

Imagen referencial de una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos.
IMPORTANTE

Estas son las fechas clave del pago del Seguro Social para cerrar el año 2025

Los republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
FUERTES REACCIONES

Líderes políticos del sur de Florida celebran virtual triunfo conservador en Honduras

Imagen referencial
DEBATE

Florida autoriza nueva caza de osos tras recurso conservacionista desestimado por la justicia

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump reunido con su gabinete en la Casa Blanca.
TENSIÓN EN EL CARIBE

EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
Amenaza de deportaciones

Orden de pausar solicitudes de asilo deja a inmigrantes en EEUU en un limbo; ya se preparan demandas

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral de Honduras anuncia "escrutinio especial" ante el "empate técnico" entre candidatos

Imagen referencial de oficiales de la TSA realizando el chequeo a pasajeros.
ANUNCIO

Viajar por EEUU sin Real ID tendrá un costo: TSA anuncia tarifa de $45

Logo a la entrada de uno de los centros de la farmacéutica británica AstraZeneca.
COMERCIO

Reino Unido cierra acuerdo de "cero aranceles" con EEUU en productos farmacéuticos