ICE deporta a más de 100 migrantes venezolanos desde Miami

Venezuela recibió el vuelo número 116 con ciudadanos desde que Caracas y Washington suscribieron acuerdo para la repatriación de migrantes en enero de 2025

Desde febrero de 2025, según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes venezolanos han regresado en el marco de la Gran Misión Vuelta a la Patria

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Un total de 111 migrantes venezolanos llegaron este miércoles al país en un vuelo de repatriación proveniente de Miami, Estados Unidos.

Se trata del vuelo número 116 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes a finales de enero del año pasado. Este acuerdo se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El lunes 134 venezolanos regresaron al país en un vuelo de repatriación desde Miami. Desde febrero de 2025, según cifras oficiales, más de 20,000 migrantes han sido deportados de Estados Unidos como parte de la política del gobierno de Donald Trump.

El 16 de enero, llegó a Venezuela un vuelo con 231 venezolanos deportados por Estados Unidos, el primero tras la incursión militar que derrocó y capturó al dictador Nicolás Maduro.

Medidas de EEUU

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) propuso el viernes 20 de febrero una norma que suspendería temporalmente la adjudicación de permisos de trabajo a solicitantes de asilo, una pausa que podría extenderse por años.

Según la agencia, el plan busca reducir el "incentivo" para que los extranjeros presenten solicitudes de asilo fraudulentas para obtener permisos de trabajo.

Un portavoz del USCIS dijo en un comunicado que las solicitudes de asilo se convirtieron en una "vía fácil" para que los inmigrantes puedan trabajar en EEUU legalmente, con lo cual se ha saturado el sistema.

"Los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo", señaló sobre el plan publicado en el Registro Federal.

FUENTE: Con información de EFE

