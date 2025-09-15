lunes 15  de  septiembre 2025
SUCESOS

Padres demandan a Roblox por la muerte de su hijo adolescente

Se trata de un metaverso donde los jugadores interactúan con un avatar y pueden comunicarse entre ellos por mensaje y por voz, a través de los canales de la plataforma

En esta foto de archivo tomada el 1 de febrero de 2019, esta imagen muestra el servicio de juegos en línea Roblox mostrado en la pantalla de una tableta en París. Los editores de música estadounidenses que representan a artistas como Ariana Grande, Imagine Dragons y The Rolling Stones han demandado al videojuego por derechos de autor.&nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 1 de febrero de 2019, esta imagen muestra el servicio de juegos en línea Roblox mostrado en la pantalla de una tableta en París. Los editores de música estadounidenses que representan a artistas como Ariana Grande, Imagine Dragons y The Rolling Stones han demandado al videojuego por derechos de autor. 

AFP/Lionel Bonaventure
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Una familia estadounidense demandó a Roblox y Discord por el papel que consideran que han tenido en la muerte de su hijo de 15 años, que se suicidó en abril del año pasado, tras ser víctima de un depredador sexual.

Roblox es una plataforma que permite tanto jugar en línea como crear videojuegos en ella, diseñada para usuarios de todas las edades, incluidos menores de 13 años. Se trata de un metaverso donde los jugadores interactúan con un avatar y pueden comunicarse entre ellos por mensaje y por voz, a través de los canales propios de la plataforma.

Uno de los jugadores era Ethan, un adolescente de 15 años que jugaba en Roblox desde 2015 y que en abril de 2024 tomó la decisión de quitarse la vida, debido a las secuelas que le había dejado su interacción con Nate, un supuesto menor con el que entabló amistad que resultó ser un adulto de 37 años, como informan en The New York Times.

Nate, que en realidad se llamaba Timothy, ya había sido arrestado en 2021 con cargos de posesión de pornografía infantil y transmisión de material nocivo a menores. Después de enseñarle a quitar los controles parentales y comenzar a hablar de temas sexuales, movieron sus conversaciones a Discord, donde le pidió a Ethan fotografías explícitas.

Este suceso desencadenó en Ethan ataques de ira, que obligaron a sus padres a internarlo en un centro de tratamiento durante un año. En diciembre de 2023, el adolescente le contó lo ocurrido a su madre, quien enseguida contactó con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

El pasado viernes, la madre de Ethan presentó una demanda contra Roblox por muerte por negligencia ante el Tribunal Superior del Condado de San Francisco, al entender que el diseño de su plataforma y la falta de medidas de seguridad facilitan la actividad de los depredadores. La demanda también se dirigió contra Discord.

En un comunicado remitido al medio citado, un portavoz de Roblox aseguró que están "profundamente entristecidos por esta pérdida trágica e inimaginable" y que están trabajando en nuevas características de seguridad y cooperando con las autoridades.

Roblox ha anunciado este verano varias medidas destinadas a reducir la exposición de los menores a contenidos y comportamientos inapropiado, que incluye la verificación de la edad para acceder a las funciones de comunicación.

Por su parte, Discord aseguró que está "profundamente comprometido con la seguridad" y que utilizan "tecnología avanzada y equipos de seguridad capacitados para encontrar y eliminar de manera proactiva" el contenido que viola sus políticas.

FUENTE: Con información de Europa Press

