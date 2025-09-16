Colombia otorga nacionalidad a encarcelado exvicepresidente de Ecuador

El exvicepresidente Jorge Glas fue detenido en la Embajada de México en Quito y traslado a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil

Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca

BOGOTÁ - El gobierno de Colombia otorgó la nacionalidad al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas , condenado y detenido en su país por corrupción, según un documento difundido este martes por el presidente Gustavo Petro y reproducido por medios locales.

La antigua fórmula presidencial del socialista Rafael Correa (2013-2017) fue capturado el año pasado en una incursión policial en la embajada de México en Quito, que provocó la ruptura de relaciones entre ambos países.

El mandatario colombiano anunció este martes en X que Glas se convirtió en ciudadano colombiano y publicó el documento firmado por la cónsul de Colombia en Quito, en un mensaje que luego borró.

Glas "obtiene su nacionalidad colombiana, espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano", había escrito el mandatario izquierdista, distanciado del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa.

"Documento oficial"

De su lado, la Cancillería de Ecuador asegura que "no ha recibido ningún documento oficial relacionado con el otorgamiento de la nacionalidad colombiana".

Glas, de 56 años, también es ciudadano alemán y ecuatoriano.

Fue vicepresidente durante el segundo mandato de Correa y luego al inicio del gobierno de su sucesor, Lenin Moreno. En julio fue condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

"Asilo"

México y el régimen venezolano, han reclamado respetar el estatus de asilado que tenía en la embajada mexicana en Quito y otorgarle un salvoconducto que permita su salida de Ecuador.

Glas tiene tres condenas, una de ellas por la trama de sobornos de la brasileña Odebrecht que salpicó a varias naciones latinoamericanas.

FUENTE: Con información de AFP