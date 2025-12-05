Pausa migratoria en EEUU: Abogada de inmigración analiza impacto legal y ofrece recomendaciones clave

Miles de trabajadores agrícolas radican en el sur de Florida.

MIAMI.- La abogada de inmigración Claudia Cañizares alertó sobre las consecuencias legales y humanas de la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de pausar todas las solicitudes migratorias presentadas por ciudadanos de 19 países no europeos, una medida que afecta procesos de residencia permanente, ciudadanía, asilo y otros beneficios.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales y organizaciones especializadas, la pausa –anunciada a través de lineamientos internos de USCIS– alcanza tanto a casos presentados desde el extranjero como a solicitudes ya pendientes dentro del país, incluyendo residentes que estaban a punto de recibir la ciudadanía o de concluir trámites de “green card”.

Aunque el gobierno ha justificado la decisión por “razones de seguridad nacional y seguridad pública”, defensores de inmigrantes advierten que cientos de miles de personas podrían ver sus planes de vida congelados de manera indefinida, en especial solicitantes provenientes de países que ya estaban en listas de restricción o veto migratorio.

Entre los países señalados se encuentran naciones previamente incluidas en órdenes de veto o proclamaciones presidenciales, como Afganistán, Somalia, Irán, Haití y otros; reportes de prensa indican que Cuba y Venezuela figuran entre los países sujetos a restricciones parciales, lo que genera preocupación particular en las comunidades del sur de Florida.

¿Pero qué significa la pausa migratoria en la práctica?

Según la abogada Cañizares, la suspensión anunciada por la administración federal no se limita a nuevos casos, sino que alcanza a numerosos expedientes ya en trámite.

Se pausan entrevistas y decisiones en solicitudes de residencia permanente (green card) y naturalización para nacionales de los 19 países designados.

Se ordena una revisión de solicitudes de asilo y otros beneficios humanitarios, con especial atención a quienes ingresaron después de fechas de corte señaladas en los memorandos.

En algunos casos, se han cancelado ceremonias de ciudadanía el mismo día del juramento.

USCIS deberá elaborar, en un plazo de 90 días, una lista de casos sujetos a revisión adicional, lo que podría traducirse en nuevas entrevistas, peticiones de evidencia o incluso acciones de cumplimiento migratorio.

“Esta pausa no solo retrasa expedientes. Afecta vidas completas: familias que esperan reunificación, personas en situaciones vulnerables y comunidades enteras que dependen de estos procesos para trabajar, estudiar o mantenerse seguras”, explica Cañizares.

Comunidades más expuestas

Organizaciones de defensa de inmigrantes señalan que la medida impacta de forma particular a comunidades con altos volúmenes de solicitudes acumuladas en el sistema migratorio estadounidense, entre ellas las de Cuba y Venezuela, que en los últimos años han recurrido masivamente a vías como el asilo, el parole humanitario y solicitudes familiares.

Mensaje clave: pausa no es negación automática

Cañizares subraya que, aunque el panorama es preocupante, la pausa no equivale a una denegación automática ni a la pérdida inmediata de derechos.

“La mayoría de las personas mantienen sus derechos procesales”, señala. “Pero la diferencia entre una estrategia legal activa y una actitud pasiva puede determinar si un caso se mantiene vivo o queda atrapado en el limbo durante años”.

Consejos prácticos para inmigrantes afectados

La abogada comparte una serie de recomendaciones concretas, especialmente para nacionales de los países señalados o personas que sospechen que su caso podría verse alcanzado por la nueva política:

1- Verificar el estatus del caso con frecuencia

Revisar de manera periódica el número de caso en el portal de USCIS.

Imprimir o guardar capturas de pantalla de cambios importantes en el estatus, a fin de documentar el historial de la solicitud.

2- Mantener la información y dirección actualizadas

Reportar cualquier cambio de domicilio a USCIS mediante el formulario de cambio de dirección (AR-11), un requisito legal para la mayoría de los no ciudadanos en el país.

Verificar que el abogado registrado en el expediente siga siendo el mismo y que sus datos de contacto no hayan cambiado.

Si las notificaciones oficiales no llegan al domicilio correcto, el caso puede verse afectado por ausencia a entrevistas o falta de respuesta a solicitudes de evidencia, con consecuencias graves.

3- No ignorar cartas ni correos electrónicos de USCIS o el consulado

Los plazos para responder suelen ser estrictos; no hacerlo a tiempo puede resultar en el cierre o la denegación del caso, aun dentro de un contexto de suspensión general.

Cañizares recomienda consultar con un abogado en cuanto se reciba cualquier notificación, antes de enviar documentos por cuenta propia.

4- Evitar viajes internacionales sin asesoría previa

Para solicitantes de asilo, ciertos tipos de parole o ajustes de estatus, una salida del país –aun con permiso de viaje– puede complicar la elegibilidad o generar dudas adicionales en la revisión de seguridad.

En el contexto actual, regresar a Estados Unidos podría ser más difícil para personas provenientes de países en las listas de restricción.

La recomendación general de los expertos es no viajar sin antes obtener una evaluación individual de riesgos.

5- Desconfiar de “atajos” y asesoría no autorizada

La demanda de soluciones rápidas suele abrir espacio para fraudes de notarios, gestores y consultores no autorizados, quienes prometen reabrir o acelerar casos a cambio de dinero.

El Colegio de Abogados y diversas organizaciones han documentado que, en contextos de cambios drásticos de política migratoria, aumentan los reportes de estafas que terminan dañando irremediablemente solicitudes legítimas.

“En este momento, caer en manos equivocadas puede significar no solo perder dinero, sino también perder una oportunidad migratoria que no se repite”, advierte Cañizares.

6- Explorar vías alternativas legales, si existen

La pausa anunciada se centra en solicitudes vinculadas a los 19 países designados y a categorías específicas de beneficio. Sin embargo, en algunos casos:

Podrían existir otras categorías migratorias (por ejemplo, ciertos visados de empleo, protecciones humanitarias específicas, procesos juveniles en cortes estatales) que no se vean afectadas de la misma forma.

(por ejemplo, ciertos visados de empleo, protecciones humanitarias específicas, procesos juveniles en cortes estatales) que no se vean afectadas de la misma forma. El análisis debe hacerse caso por caso, evaluando historial migratorio, antecedentes penales, vínculos familiares y tiempo de presencia en Estados Unidos.

Cañizares insiste en que “no hay soluciones generales: lo que funciona para una familia puede ser inviable para otra. Por eso es tan importante un análisis legal individual”.

Y en este sentido, estrategia y documentación son la clave en tiempos de incertidumbre. Por lo que la abogada resume su recomendación en una idea central: preparación y estrategia.

Mantener expedientes organizados con copias de todo lo enviado y recibido.

Actualizar evidencias de arraigo, como historial laboral, declaraciones de impuestos, expedientes escolares de los hijos y constancias médicas, cuando sean relevantes.

Documentar cualquier situación de riesgo o persecución en el país de origen, especialmente en casos de asilo o protección humanitaria.

“No es momento de alarmarse, pero sí de estar preparados”, concluye. “La estrategia legal es esencial para evitar consecuencias que podrían durar años”.