¿Podría Biden encauzar la economía? Dos analistas responden

Sobre las fortalezas y debilidades del exvicepresidente y actual candidato demócrata, Joe Biden, para enfrentar con éxito al presidente Donald Trump en noviembre próximo, el republicano Otto Reich apuntó que “Biden ha cometido muchos errores en los 47 años de carrera política. Esa cifra, esa estadística nos dice mucho. Primero, él nunca ha estado en el sector privado, no sabe cómo funciona la economía desde el punto de vista de alguien que crea riquezas. Esa es la principal diferencia entre ambos partidos.

“El Partido Demócrata quiere repartir riquezas pero no sabe cómo crearlas. El Partido Republicano sabe cómo crearlas, pero no ha tenido el éxito que esperan muchas personas del pueblo norteamericano, de hacer la economía más equitativa. Ahora, sin crecer la economía no se puede repartir la riqueza, si no, uno termina siendo igual que países como Cuba o Venezuela donde todo el mundo es pobre”, apuntó Reich.

joe biden kamala harris captura video radio television marti.jpg Joe Biden y Kamala Harris (izq.), la fórmula de los demócratas de cara a las presidenciales de noviembre de 2020. CAPTURA DE VIDEO / Radio y Televisión Martí

Para la estratega y analista Sasha Tirador “la mayoría de los estadounidenses están esperando un regreso a la moderación, a lo que es el centro de la política en EEUU", Ella considera que eso es "sencillamente lo que ha mantenido esta república viva, vibrante y en libertad".

Sobre lo que podría suceder en un gobierno encabezado por Joe Biden, cree que "sí es importante tener conocimiento de lo que es llevar un negocio privado, pero esto tampoco lo podemos decir del actual Presidente que lo que ha hecho es llevar a la bancarrota sus negocios. Así es que de economía tampoco podemos decir que sabe mucho el Presidente”.

DIARIO LAS AMÉRICAS reproduce el debate de la primera emisión de El análisis, de Radio y Televisión Martí, producido por el periodista y realizador Lusi Leonel León.