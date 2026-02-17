Los archivos Epstein: un escándalo que pica y se extiende

Las escandalosas revelaciones en torno al financista y delincuente sexual convicto, Jeffrey Epstein, están alcanzando proporciones corrosivas de consecuencias insospechadas dado que la lista de personas que lo conocieron o tuvieron tratos cercanos con él. Salpica a prestigiosos círculos de poder e influencia, nacionales e internacionales.

Con casi 3,5 millones de documentos, correos electrónicos, fotos y otros mensajes publicados por el Departamento de Justicia, https://www.justice.gov/epstein los medios de comunicación se han enfrentado a un desafío sin precedentes: cómo seleccionar e identificar los elementos más controvertidos. Leerlo todo llevará meses, si no años.

Sin embargo, las repercusiones ya han sido generalizadas, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa.

Resulta increíble constatar cómo alguien pudo tener tanta influencia entre tanta gente. ¿Cómo es posible que los cientos de personas que lo consideraban un amigo no supieran que estaba atrayendo a menores de edad como gancho para sus fiestas?

Incluso cuando Epstein fue condenado en 2008 por prostitución infantil, los archivos revelan que muchos le fueron fieles, manteniendo el contacto personal.

Es cierto que el Congreso está llevando a cabo una investigación exhaustiva, pero hasta el momento algunas de las personas cuyo testimonio podría arrojar luz sobre el mundo de Epstein, no han comparecido y es que figuras clave han insistido en que no hicieron nada malo.

Si bien es cierto que por estar mencionados en los archivos no es una prueba contundente de haber participado en actividades ilícitas, en un momento en que el mundo está tan conmocionado por la incertidumbre y las amenazas de guerra, el fenómeno Epstein ha contribuido a socavar la fe en la humanidad.

¿Cómo pudo salirse con la suya en total impunidad cometiendo crímenes contra niñas vulnerables durante tanto tiempo sin que nadie hiciera nada?

Solo cabe pensar que escapó de la justicia durante años gracias a las amistades influyentes que había hecho, hasta que finalmente fue expuesto por sus propias víctimas.

Antes de quitarse la vida, según la versión oficial, se encontraba en prisión a la espera de juicio por tráfico sexual tras su arresto en 2019.

Tras la tardía decisión de publicar esos archivos, parecía que por fin las numerosas víctimas del libertinaje de Epstein encontrarían algún tipo de compensación en la rendición de cuentas.

El Departamento de Justicia publicó su primer lote de archivos el 19 de diciembre de 2025, fecha límite establecida por la Ley de Transparencia de Expedientes de Epstein, firmada por el presidente Donald Trump en noviembre.

La ley exigía a la fiscal general Pam Bondi que "pusiera a disposición del público, en un formato consultable y descargable", todos los archivos relacionados con el procesamiento de Epstein, sin embargo, aunque Bondi anunció recientemente que "todos" los archivos de Epstein se han publicado de conformidad con la Sección 3 de la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, aún quedan dudas, ya que algunos archivos y nombres siguen censurados.

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, que investiga el caso Epstein, ha tenido dificultades para acceder todos los documentos y es posible que nunca se conozca la magnitud y la extensión de la red de Epstein, lo cual es trágico para las afectadas.

Aquellos cercanos a Epstein, responsables de abuso sexual a menores, deberían ser expuestos por muy poderosos que sean, si existen pruebas suficientes en su contra, aunque haya quienes intenten encubrirlo.

La justicia no puede perder su virtud de orientarse hacia el bien común sin detenerse ante privilegios individuales, porque todos debemos ser tratados iguales ante la ley.