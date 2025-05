Por ahora no se vislumbra paz en Ucrania: negociación luce estancada

El presidente republicano añadió: “Lo que realmente quiero decir es que me gustaría que se resolviera y creo que tendré éxito”.

“Si Rusia y yo no podemos llegar a un acuerdo para detener el derramamiento de sangre en Ucrania, y si creo que fue culpa de Rusia, lo cual podría no ser, pero sí creo que fue culpa de Rusia, voy a imponer aranceles secundarios sobre el petróleo, sobre todo el petróleo que sale de Rusia”, dijo Trump a finales de marzo.

El mandatario ha advertido que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, parece “dar largas” al fin del conflicto con Ucrania. El 26 de abril, luego de la reunión en el Vaticano con el presidente Volodomir Zelenski, Trump sugirió sanciones a Moscú. Esto tras el ataque que mató a al menos 12 personas en Ucrania.

“No había ninguna razón para que Putin estuviera disparando misiles contra zonas, ciudades y pueblos civiles durante los últimos días. Me hace pensar que tal vez no quiere detener la guerra, solo me está usando y hay que tratarlo de otra manera, ¿a través de ‘banca’ o ‘sanciones secundarias’? ¡Demasiada gente está muriendo!”, expreso el presidente de EEUU.

Octavio Pérez, coronel retirado de la Fuerza Armada de EEUU, expresa que las negociaciones para la paz en Ucrania “están estancadas, sino al punto de que los Estados Unidos ya está diciendo que no va a tomar cartas en el asunto”.

Puntualiza que, “durante estas últimas cuatro, o cinco semanas, la Unión Europea, que está más unida que nunca, y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) sacaron casi 50.000 millones de dólares en apoyo y han incrementado el armamento y el número de misiles y todo que necesita Ucrania para defenderse”.

Pérez destaca que uno de los requisitos de Putin era que los Estados Unidos no suplieran armamento a Ucrania. Pero, asevera, “EEUU está mandando aviones enteros, que están técnicamente fuera de servicio, para partes de repuesto para los F-16 que ya tienen volando en Ucrania”.

Proceso por la paz

El coronel Octavio Pérez también afirma que Trump “le dio cuerda” al proceso de paz, todo esto, afirma, sobre la premisa de que a los enemigos hay que tenerlos cerca y bajo control.

“Entonces, Trump toreó a Putin y le dijo laureles, vítores y cosas. Dijo que necesariamente no era el culpable. Y puso a Zelenski, que era tan culpable como Putin, y a cada uno los toreó para que llegaran a algún tipo de negociación, y Putin se sintió que iban a llegar a un acuerdo. Pero, pensando que Trump era su amigo, siguió con las suyas”, añade.

Pérez agrega que ocurrieron dos o tres incidentes desde febrero a la fecha que dificultan el armisticio o supuesto cese al fuego. A su juicio, el incidente de Trump con Zelenski en la Casa Blanca, en febrero, quedó muy mal, por cuanto el presidente ucraniano “fue apabullado”.

Refiere que, entonces, se retardó el acuerdo de minerales estratégicos entre EEUU y Ucrania que, finalmente, se selló el 30 de abril. “En estas últimas tres semanas, que supuestamente se iba a llegar a un acuerdo, continúan los bombarderos diarios de más de 160 misiles y drones, muertes entre 20 y 30 diarios de civiles con todo y que dicen que los objetivos eran militares”, agrega.

El coronel retirado apunta que Estados Unidos nunca dejó de respaldar a Ucrania, pese a la tensión que se vivió durante semanas.

La internacionalista Elsa Cardozo coincide con Octavio Pérez sobre el estancamiento de las conversaciones en cuanto a que no se han logrado los objetivos anunciados por el Gobierno de Estados Unidos, el cual consideró como inminente la firma de paz.

“Las propuestas del cese al fuego, de un cese de hostilidades que se suponía era una condición inicial para continuar las negociaciones tampoco ha funcionado. Esto sucede en el marco de unas negociaciones poco equilibradas, bastantes asimétricas en lo que se refiere al peso que tiene Ucrania, Estados Unidos, Europa y el sobrepeso que tiene Rusia para ir objetando y poniendo condiciones a cada una de las propuestas que se han hecho de cese al fuego o de limitación de las acciones militares”, explica.

Expresa que, en este caso, el mediador asumió posiciones y ha hecho público su apoyo a aspectos en materia territorial y en materia estratégica. Sin embargo, resalta que las declaraciones de Trump en las últimas dos semanas han sido muy comedidas sobre el tema de Ucrania y cree que en esto ha influido el acuerdo sobre explotación de minerales y el Fondo de Inversión de Ucrania.

Cardozo asevera también que habrá que ver el peso de esto en la actitud de Trump y cuánto se sostiene su posición sobre las dudas respecto a Putin.

Puntualiza que el líder ruso ha evidenciado su disposición a escalar en el conflicto, y a amenazar no directamente con armas nucleares, “sino dar una declaración como esa de estos días de que es posible que no sea necesario usar armas nucleares en Ucrania. Es decir, lo que ha hecho es Putin es una y otra vez ya no solo hacer demandas adicionales a lo que en principio Estados Unidos ha estado negociando separando a Ucrania de Rusia”.

La profesora también resalta que Rusia no dispuesta a parar, a dar señales de buena voluntad, como por ejemplo cuando han continuado los ataques, incluso en tiempos de tregua. Además, asegura, que Moscú se aprovecha de la desarticulación de Trump de Europa.

“Era sobre Rusia, no sobre Ucrania, que había que mantener y administrar la presión internacional”, subraya.

Regiones bajo control

Desde 2014, Rusia se ha hecho con el control de alrededor de 18% de Ucrania: esto se traduce en las regiones Donetsk y Lugansk, en el este, y Jersón y Zaporiyia, en el sur. Ahora también ha seguido avanzando en el este ucraniano, en tanto las fuerzas ucranianas mantienen su ofensiva en la región rusa de Kursk.

El coronel Octavio Pérez señala que Putin quiere las cuatro provincias y Crimea. Indica que lo que estaba tratando de orquestar Estados Unidos es la devolución de las regiones de Jersón y Zaporiyia: “Al punto que los Estados Unidos estaba diciendo, Vamos a tomar control de la central de Zaporiyza nuclear para que no haya ningún problema de que quién lo administre y quién no y se saca de la lista de objetivos”.

Asevera que EEUU ha conversado con Vladimir Putin a través del enviado especial, Steve Witkoff, pero el líder ruso sigue renuente. “Estados Unidos está harto de Putin. Vienen unas cuantas sanciones más”, añade.

