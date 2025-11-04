Miami Beach se prepara para cerrar las urnas en una jornada tranquila

Ciudadanos ingresan a los centros de votación para ejercer su derecho al voto.

MIAMI BEACH . - Justo cuando falta poco menos de una hora para que cierren los colegios electorales en el condado de Miami-Dade, donde se llevan a cabo las elecciones municipales este 4 de noviembre, Diario Las Américas continúa midiendo el pulso de esta jornada en Miami Beach.

Aquí, los votantes están decidiendo, entre otros cargos, el de alcalde, en una competencia visiblemente reñida entre el actual comisionado Steven Meiner y Kristen Rosen Gonzalez, como se ha venido informando.

De acuerdo con los reportes públicos consultados momentos antes de esta publicación, las cifras de votación por correo y anticipada no han cambiado; sin embargo, la cantidad de electores que han acudido a las urnas hoy ascendió a 4,535.

Se puede afirmar que, mientras los colegios electorales continúan abiertos hasta las 7 de la noche, la concurrencia no ha sido multitudinaria. Los ciudadanos siguen ejerciendo su derecho en las últimas horas de la jornada, sin filas y sin complicaciones, pero con el compromiso que caracteriza un proceso de esta naturaleza.

Nosotros permaneceremos aquí para informar de primera mano los resultados preliminares de la elección en esta parte del condado, una vez se cierren las urnas.