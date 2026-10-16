viernes 16  de  octubre 2026
RENUNCIA

Portavoz de la Casa Blanca dimite por tropiezos en su función, según Fox News

El presidente Trump le había propuesto a Katie Zacharia que “se lo replanteara”, según reveló este viernes a la prensa en los jardines de la Casa Blanca

Katie Zacharia, exportavoz de la Casa Blanca. (AFP)

Katie Zacharia, exportavoz de la Casa Blanca. (AFP)

Por Julián Varela

WASHINGTON. Con solo cuatro días en el cargo, Katie Zacharia dimitió como portavoz de prensa de la Casa Blanca, tras una polémica con su título de abogada y su primer —y último— caótico encuentro con los medios, según informó Fox News citando a fuentes de la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump le dijo a Zacharia que: “Se lo replanteara”, reveló este viernes, a los periodistas en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

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“No tienes por qué hacerlo si no quieres… Creo que deberías replanteártelo”, manifestó Trump.

Un alto cargo de la Casa Blanca dijo a Fox News que Katie está “dejando” el cargo.

Zacharia fue nombrada para el cargo el 9 de octubre y se subió al estrado de la casa Blanca para dar su primera rueda de prensa solo unos días después, el 13 de octubre. La rueda de prensa duró 14 minutos y Zacharia solo respondió a tres preguntas.

“Quizá no sea para ella”, reconoció Trump en sus breves declaraciones a las puertas de la Casa Blanca este viernes.

Cuando le preguntaron si esta noticia significaba que Trump había despedido a Zacharia, el presidente señaló. “No, no. Quiero que ella tenga una buena vida”, dijo.

“Los medios la han tratado muy mal” añadió Trump.

No era abogada

Durante su aparición en el programa Hannity el jueves por la noche, le preguntaron a Zacharia si podía presentarse como abogada. Zacharia admitió que no había aprobado el examen de acceso a la abogacía y que nunca había obtenido la licencia para ejercer la abogacía en Estados Unidos.

“Ya me había preinscrito en el examen de acceso al colegio de abogados y, básicamente, durante el verano sabía que iba a vivir en China y que el resultado del examen no tendría ninguna importancia. Me presenté porque no quería que me dieran la calificación de abandonado”, dijo.

Entre otros tropiezos, de la portavoz está haber llamado “mi presidente” a su marido.

Este viernes, la propia Zacharia se defendió en una entrevista con Fox News, en la que argumentó que su función es "representar al presidente ante la prensa" y no ejercer como abogada de la Casa Blanca.

Con su salida, la sucesora de Karoline Leavitt se convierte en la persona que menos tiempo ha durado en el cargo, batiendo el récord que hasta ahora ostentaba Jonathan Daniels, quien estuvo 47 días bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt en 1945.

Zacharia, casada y madre de cuatro hijos, fue, entre febrero y abril de 2026, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y es una comentarista habitual en las cadenas televisivas Fox News y Newsmax.

Colabora regularmente para dos empresas de comunicación vinculadas al presidente, Trump Media y Technology Group, así como con su plataforma, Truth Social.

FUENTE: Con información de Fox News/ El Español

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