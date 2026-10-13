Katie Zacharia se estrena como nueva portavoz de la Casa Blanca

Katie Zacharia se estrenó este martes como nueva portavoz de la Casa Blanca con su primera rueda de prensa desde que el presidente estadounidense, Donald J. Trump, la nombró para sustituir a Karoline Leavitt, quien dejó el cargo en agosto para dedicar más tiempo a su familia y en especial a su bebé.

Zacharia sorprendió con una comparecencia inusualmente breve de 14 minutos y solo tres preguntas, pero en la que dio una noticia: el cese de la embajadora estadounidense en Grecia, Kimberly Guilfoyle, salpicada por varios escándalos.

JUSTICIA Fiscalía de EEUU, tras la pista de más implicados en lavado de dinero en Venezuela

Agradecimiento al Presidente

"Me siento muy honrada por trabajar para el presidente Trump y el pueblo estadounidense como nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca. Quiero agradecer al presidente Trump por su confianza depositada en mí. Hacía mucho tiempo que quería trabajar para él", fueron sus primeras palabras, pronunciadas con visible nerviosismo desde el atril.

Abogada de formación y madre de cuatro hijos, Zacharia era hasta su nombramiento asesora sénior de comunicación de Trump Media & Technology Group, la empresa matriz de Truth Social, la red social creada por el republicano después de que Twitter y otras plataformas censuran sus cuentas de forma inaudita tras la masiva protesta frente al Capitolio en enero de 2021.

También trabajó unos meses como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional durante la etapa de Kristi Noem al frente de esa institución y ha sido comentarista estelar en medios conservadores como Fox News y Newsmax.

Está casada con el productor cinematográfico Tyler Zacharia, que ha trabajado en películas como 'Silence' y 'The Irishman', ambas dirigidas por Martin Scorsese.

Llega en un momento convulso

Momento crucial

La llegada a la Casa Blanca de Zacharia coincide con la respuesta de Trump a las calumnias y campañas divisorias de los medios de izquierda. Trump retiró el acceso a la Casa Blanca a periodistas de CNN, MS NOW y Politico, una medida frenada de forma provisional en los tribunales.

El hecho lo han convertido en un escándalo mediático cuando bajo el gobierno radical de Joe Biden eliminó la credencial de acceso de cobertura informativa a la casa Presidencial a más de 440 periodistas.

El Departamento de Justicia investiga además a las cinco grandes cadenas de televisión del país —ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC— por posible vulneración de leyes de competencia por haber boicoteado la cobertura conjunta de los actos presidenciales en supuesta solidaridad con los medios vetados.

La nueva portavoz asume el cargo además en plena campaña para las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, en la que Trump se ha volcado para que el Partido Republicano mantenga el control de ambas Cámaras del Congreso en Washington.

Zacharia, que no ha aclarado si mantendrá la tradición de ofrecer una rueda de prensa semanal en la Casa Blanca, estará en la mira de Trump, que no se pierde ninguna de estas comparecencias televisadas.

Nueva portavoz del segundo mandato

La nueva secretaria de Prensa sustituye a Leavitt, una de las portavoces más combativas y brillantes de la Casa Blanca en las últimas décadas. Leavitt acompañó al Presidente desde la campaña presidencial y el inicio de su segundo mandato y dejó el puesto el 27 de agosto, después de dar a luz a su segundo hijo.

Durante su etapa, protagonizó frecuentes enfrentamientos con los medios de ultraizquierda e instauró un asiento rotatorio en la sala de prensa de la Casa Blanca para los llamados "nuevos medios", que ha sido ocupado habitualmente por comentaristas y creadores de contenido de tendencia conservadora.

Zacharia toma el relevo en un momento en que la estrategia de comunicación de Trump está más consolidada que durante su primer mandato (2017-2021), cuando tuvo cuatro secretarios de Prensa: Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders, Stephanie Grisham y Kayleigh McEnany.

[email protected]

FUENTE: Con información de EFE, AFP y Casa Blanca