Posible sustituto de McCarthy en la Cámara baja tiene el apoyo de Trump

En su plataforma Truth Social, Trump afirmó que Jordan "será un GRAN presidente de la Cámara de Representantes, y tiene mi Completo y Total Apoyo!".

Jordan, de 59 años, figura entre los candidatos a reemplazar a McCarthy, y se ha mostrado muy escéptico respecto a la ayuda financiera que Estados Unidos aporta a Ucrania.

El presidente del Comité Judicial también ha encabezado la investigación para un proceso de destitución contra el presidente Joe Biden que causó enojo en algunos de sus compañeros de partido "más moderados".

Congresistas habían propuesto a Trump

Las declaraciones del expresidente se dan apenas unas horas después de que dejara la puerta abierta a ejercer como presidente de la Cámara de Representantes de forma temporal y hasta que los congresistas acordaran la elección de un sustituto para McCarthy. Varios congresistas habían propuesto a Trump como candidato.

Previamente, Trump había declarado a la cadena Fox News que le habían "pedido" que ocupara el cargo de Presidente de la Cámara "como un [agente] unificador porque [tiene] muchos amigos en el Congreso".

"Si no consiguen los votos, me han preguntado si yo consideraría asumir la presidencia hasta que encuentren a alguien a largo plazo, porque yo me presento a la presidencia", dijo el exmandatario. Pero el apoyo a Jordan descarta la posibilidad que el expresidente asuma el cargo.

Trump no es parlamentario, pero la Constitución de Estados Unidos no estipula que el presidente de la Cámara de Representantes deba ser parlamentario.

Elección prevista para la próxima semana

Por el momento tan solo Jordan y el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, han hecho oficial su candidatura para presidir la Cámara Baja. Los republicanos mantendrán el martes que viene una reunión para escuchar los discursos de los aspirantes, y se prevé que la Cámara vote el miércoles.

La Cámara de Representantes aprobó el martes una moción de censura contra McCarthy, que se convirtió así en el primer presidente de la Cámara en ser destituido del cargo. La votación salió adelante con el apoyo de los demócratas así como de un grupo reducido de republicanos más conservadores y entre los que destaca Matt Gaetz, impulsor de la moción de censura.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press