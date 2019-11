Profesor de Univeristy of Miami es acusado de lavado de dinero público venezolano

Bruce Bagley, autor del libro Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Americas Today, supuestamente abrió cuentas bancarias con el propósito de lavar dinero “para extranjeros corruptos” y quedarse con una comisión, anunció la fiscalía del distrito sur de Nueva York. Bagley era citado a menudo en artículos de medios estadounidenses sobre conducta delictiva en Latinoamérica y Estados Unidos.