viernes 24  de  abril 2026
EEUU

¿Qué es la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y por qué Trump acude por primera vez?

Con más de 2,000 invitados, incluidos el presidente, el vicepresidente, miembros del Gobierno, Congreso y cuerpo diplomático, sirve para recaudar fondos y brindar por la Primera Enmienda de la Constitución

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca celebra su cena anual, uno de los eventos sociales más destacados de Washington, a la que acudirá por primera vez el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras haber boicoteado el evento durante su primer mandato.

¿Qué es la Cena de Corresponsales?

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, en inglés), la organización de periodistas que cubren al presidente, organiza cada último sábado de abril una gran cena de gala en el hotel Washington Hilton de la capital estadounidense.

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Con más de 2,000 invitados, incluidos el presidente, el vicepresidente, miembros del Gobierno, del Congreso y del cuerpo diplomático, la cena sirve a la Asociación para recaudar fondos y brindar por la Primera Enmienda de la Constitución, que blinda la libertad de prensa.

Tradicionalmente, la gala incluye un discurso del presidente, que combina humor con mensajes políticos, y el monólogo de un cómico invitado que satiriza al mandatario, a los medios y a la clase política de Washington.

La cena, sin embargo, ha sido criticada por su opulencia y por la connivencia entre periodistas y el poder político.

¿Cuándo comenzó la tradición?

La Asociación, fundada en 1914, celebró su primera cena anual en 1921 y, desde la participación del presidente Calvin Coolidge en 1924, todos los mandatarios han asistido en alguna ocasión, con la excepción de Donald Trump, quien declinó acudir durante su primer mandato (2017-2021) y también el año pasado.

La cena se ha visto afectada por diversas crisis a lo largo de la historia: fue cancelada en 1930 por la muerte del expresidente William Howard Taft; en 1942, tras la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial; y en 2020 y 2021 debido a la pandemia de Covid-19.

Hasta 1962, las mujeres tenían prohibido el acceso y el presidente John F. Kennedy amenazó con no acudir hasta que se levantara dicho veto, algo que finalmente ocurrió.

Por su parte, Ronald Reagan no pudo asistir en 1981 porque se estaba recuperando de un intento de asesinato, aunque intervino por teléfono y bromeó sobre el tiroteo.

¿Qué hará Trump este año?

Donald Trump tiene previsto acudir a la cena junto a la primera dama, Melania Trump, levantando así su boicot y la prohibición que había impuesto en el pasado a miembros de su Administración para que no acudieran al evento.

En marzo, el republicano anunció que había aceptado la "amable" invitación de la Asociación y justificó haberla rechazado en el pasado porque, según dijo, la prensa había sido "extraordinariamente dura" con él.

A su decisión puede haber contribuido el hecho de que este año el artista invitado es el mentalista Oz Pearlman y no un humorista que se burle del presidente, algo que incomodaba a Trump.

La gala se celebra mientras el presidente aumenta las críticas contra los medios de comunicación, a los que tacha de producir "noticias falsas" por su cobertura de la guerra con Irán.

Además, ha presentado diversas demandas por difamación contra medios de comunicación por diversas coberturas, como The New York Times, CBS, ABC News o la BBC.

Durante la gala se entregarán premios a los trabajos periodísticos más destacadas del año, incluido un premio a The Wall Street Journal por su exclusiva sobre una obscena felicitación de cumpleaños que Trump habría enviado a Jeffrey Epstein en 2003, motivo por el cual el republicano demandó al periódico.

¿Hay más eventos?

Después de la cena, la ciudad acoge varios 'after parties', entre los que destacan los que organiza NBC News en la residencia del embajador francés en Washington o el de la revista Time en la residencia del embajador suizo.

Pero durante toda la semana se celebran eventos y recepciones de todo tipo para juntar a políticos, periodistas, empresarios y lobistas, incluida una inédita fiesta que Grindr, la popular aplicación de citas para la comunidad gay, ha organizado para la noche de este viernes en una mansión del acaudalado barrio de Georgetown.

FUENTE: Con información de EFE

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