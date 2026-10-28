miércoles 28  de  octubre 2026
COMPRAVENTA

Proponen comprar la cadena de restaurantes Wendy's

Tras hacer pública la oferta de compra por 1,400 millones de dólares, que suma un 20% sobre el valor de las acciones al cierre del martes, Wendy's se disparó hasta un 15% en Wall Street

Comida que vende la cadena de restaurantes Wendys.

Comida que vende la cadena de restaurantes Wendy's.

BRIAN J. TROMP/ UNSPLASH
Por Julián Varela

Un grupo inversor liderado por el fondo de cobertura Trian Fund Management, cofundado y dirigido por el veterano inversor Nelson Peltz, hizo este miércoles una oferta de compra por la cadena de restaurantes de comida rápida Wendy's.

Trian Fund Management ofrece 1.400 millones de dólares.

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Según un documento entregado a la Comisión de Mercado y Valores, Trian Fund Management encabeza el grupo de inversores, en el que figuran también Flynn Group, BlueFive Capital y Sixth Street Partners, y que proponen comprar el capital de Wendy's a 7,35 dólares por acción y sacarla de cotización.

Tras hacer pública la oferta de compra, que suma un 20% sobre el valor de las acciones al cierre del martes, Wendy's se disparó hasta un 15% en Wall Street.

Alto endeudamiento

En una carta, el grupo señaló que Wendy's está en una "encrucijada" por las "presiones que afrontan los consumidores estadounidenses, la incertidumbre económica, la persistente inflación de las materias primas y la intensificación de la competencia, especialmente en el segmento de hamburguesas de los restaurantes de servicio rápido".

"El negocio requiere una inversión de capital significativa para reducir su endeudamiento y ejecutar las iniciativas estratégicas necesarias para revertir el deterioro del desempeño del conjunto de la red", sostuvo.

El multimillonario Peltz, una veterana figura en Wall Street, es conocido por su faceta de "inversor activista", es decir, que busca influir en las estrategias de las empresas en las que tiene control del capital.

El magnate, también famoso por ser el padre de la actriz Nicola Peltz, mantuvo una larga batalla con el gigante del entretenimiento The Walt Disney para intentar ingresar en su junta directiva e impulsar cambios, un proceso en el que fracasó y acabó rompiendo su amistad con el directivo Bob Iger.

FUENTE: Con información de AFP.

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