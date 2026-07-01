Facebook Marketplace destapa presunto esquema de robos en concesionarios de Miami-Dade

MIAMI.- Una investigación de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) sobre el robo de sistemas electrónicos de camionetas en concesionarios del área de Kendall condujo a los detectives hasta Facebook Marketplace, donde, según las autoridades, eran ofrecidas las piezas sustraídas.

La pesquisa derivó en el arresto del ciudadano de origen cubano Josmanny Alexis Valdez , de 25 años y residente en Homestead, quien enfrenta más de 20 cargos relacionados con dos expedientes distintos. Las autoridades también mantienen la búsqueda de Celestino Ayala Jr. , de 25 años, señalado como el segundo presunto implicado.

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De acuerdo con el informe de arresto, la investigación comenzó el 15 de mayo, después de que el gerente del departamento de servicio de Kendall Dodge denunciara la desaparición de 18 sistemas de infoentretenimiento instalados en camionetas Dodge Ram fabricadas entre 2019 y 2026.

Los detectives determinaron que los vehículos afectados pertenecían a 14 clientes y permanecían en el lote del concesionario mientras recibían mantenimiento. Según la investigación, los responsables perforaron la cerca perimetral para acceder al estacionamiento y desmontaron los equipos electrónicos, cortando además el cableado, lo que ocasionó daños adicionales en las unidades.

El expediente indica que cada sistema estaba valorado en aproximadamente 5.314 dólares, mientras que las reparaciones derivadas de los daños fueron estimadas en unos 1.087 dólares por vehículo.

Durante la investigación, los detectives localizaron anuncios en Facebook Marketplace que ofrecían equipos con características similares a los denunciados como robados. Las publicaciones aparecían bajo los perfiles identificados como “Gio Valdez”, “Josmanny Valdes” y “Laylowjr Ayala”, acompañados por fotografías idénticas de las piezas.

Como parte de la pesquisa, un detective encubierto coordinó la compra de dos sistemas por 500 dólares. Según los funcionarios, durante el operativo observaron a los sospechosos retirar los dispositivos de una camioneta Ford azul antes de dirigirse hacia el Dolphin Mall para concretar la presunta venta.

Posteriormente, los investigadores recuperaron otras pantallas y módulos de radio durante la inspección del vehículo utilizado por los señalados. Además, videos de vigilancia ubicaron a los presuntos responsables en las inmediaciones del negocio automotriz en distintas fechas, de acuerdo con el informe.

Valdez enfrenta cinco cargos por robo en vehículo ocupado, cinco por hurto mayor superior a 3.000 dólares cometido junto con otras personas, cinco por daños criminales superiores a 1.000 dólares y un cargo por robo en un inmueble ocupado. Un segundo expediente le atribuye otros seis cargos relacionados con hechos similares.

El acusado permanecía recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight con una fianza fijada en 168.000 dólares. La corte también le impuso una retención Nebbia, mecanismo que exige demostrar el origen legítimo del dinero utilizado para cubrir la fianza.

La policía mantiene activa la búsqueda de Celestino Ayala Jr., cuyo paradero continúa siendo desconocido. La MDOS solicita a cualquier persona que tenga información sobre su ubicación comunicarse de forma confidencial con Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-8477.