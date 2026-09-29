martes 29  de  septiembre 2026
BIENESTAR

¿Quiere conocer las mejores ciudades pequeñas de EEUU donde vivir?

Lexington, en Massachusetts, ofrece ventajas competitivas como tasas bajas de delitos contra la propiedad y violentos; y los mejores sistemas escolares del país

Lexington, en Massachusetts, la mejor ciudad pequeña para vivir. (Internet)

Lexington, en Massachusetts, la mejor ciudad pequeña para vivir. (Internet)

Por Julián Varela

MIAMI. ¿Quiere conocer esas ciudades pequeñas donde llevar un ritmo de vida mucho más pausado y un costo de vida significativamente menor que en las grandes metrópolis?

La tarea es muy fácil solo basta con revisar el informe de WalletHub sobre las mejores ciudades pequeñas en Estados Unidos en 2026.

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WalletHub comparó más de 1.300 ciudades estadounidenses con poblaciones de entre 25.000 y 100.000 habitantes a través de 45 indicadores clave de habitabilidad. Estos abarcan desde los costos de vivienda y la calidad del sistema escolar hasta el número de restaurantes por cápita y la tasa de criminalidad.

Las 20 mejores ciudades pequeñas de EEUU

  • Lexington, MA
  • Brookfield, WI
  • Carmel, IN
  • Apex, NC
  • Saratoga Springs, NY
  • Westfield, IN
  • Milton, MA
  • Arlington, MA
  • Franklin, TN
  • Fishers, IN
  • Stratford, CT
  • Appleton, WI
  • Leesburg, VA
  • Brentwood, TN
  • Castle Rock, CO
  • Lancaster, PA
  • Zionsville, IN
  • Lehi, UT
  • Glen Ellyn, IL
  • Fair Lawn, NJ

Lo mejor vs. lo peor

  • Ingreso familiar medio: Los Altos, California, y McLean, Virginia, figuran entre las ciudades con los ingresos familiares medios anuales más altos, es 9,6 veces mayores que en Isla Vista, California, la ciudad con los más bajos.
  • Tasa de pobreza: Southlake, Texas, y New Lenox, Illinois, tienen la menor proporción de población que vive en la pobreza, 46,9 veces menor que en Isla Vista, California, la ciudad con la más alta.
  • Horas trabajadas: Isla Vista, California, registra el promedio más bajo de horas trabajadas por semana, es 1,8 veces menor que en Fort Hood, Texas, la ciudad con el promedio más alto.
  • Salud de los adultos: Middletown, Connecticut, tiene la menor proporción de adultos con salud regular o mala, 3,4 veces menor que en Eagle Pass, Texas, la ciudad con la más alta.

El analista de WalletHub, Chip Lupo da sus recomendaciones.

En primer lugar, apunta que mudarse de una metrópolis bulliciosa a una ciudad pequeña podría reducir drásticamente su costo de vida.

Además de eso, las mejores ciudades pequeñas ofrecen mercados laborales sólidos, educación de alta calidad, buena atención médica, condiciones de vida seguras y mucho encanto local para ayudarle a alcanzar una alta calidad de vida.

Entre las cosas menos favorables, menciona que las ciudades pequeñas pueden carecer de sistemas sólidos de transporte público, pero compensan estas deficiencias en otras áreas.

“Lexington, MA, es la mejor ciudad pequeña para vivir, al contar con la cuarta tasa más baja de delitos contra la propiedad y la 21.ª tasa más baja de delitos violentos entre las más de 1.300 ciudades analizadas en nuestro estudio. También cuenta con conductores seguros, ocupa el puesto 12 con menos muertes por accidentes automovilísticos y el puesto 17 con menos víctimas mortales por conducir ebrio per cápita. Para rematar, Lexington se beneficia de estar en Massachusetts, el estado con los mejores sistemas escolares del país”, dijo Chip Lupo.

Marybeth Gasman, profesora distinguida, Universidad Rutgers - New Brunswick, es otra que destaca las bondades de esas ciudades pequeñas.

Enumera cuáles son los factores financieros más importantes que se deben tomar en cuenta a la hora de escoger dónde vivir: los costos de vivienda, los impuestos sobre la propiedad y la renta, los salarios, los gastos de transporte, los seguros (de automóvil y de hogar), el cuidado infantil y el acceso a buenas instalaciones médicas y doctores.

También- agrega- consideraría lo que hay en su vecindario local, ya que poder caminar a los sitios no solo es menos costoso, sino también mejor para la salud en general.

Gasman hace una comparación entre los beneficios de vivir en una ciudad pequeña y de hacerlo en una grande.

“En su mayor parte, las ciudades pequeñas ofrecen costos de vivienda más bajos, desplazamientos más cortos, menos tráfico y un mayor sentido de comunidad. Algunas desventajas pueden incluir menos empleos, menos opciones de transporte público, atención médica limitada —especialmente para procedimientos mayores— y menos opciones culturales, artísticas y gastronómicas. Además, las ciudades pequeñas pueden ser insulares y puede ser difícil integrarse cuando se es un forastero”.

Por último, la catedrática expone sugerencias de lo que pueden hacer las autoridades de las ciudades pequeñas para atraer y retener a los nuevos residentes.

“Creo que las autoridades deberían invertir en viviendas asequibles, Internet de banda ancha confiable y equitativo, escuelas públicas sólidas, parques y recreación, el arte y los negocios locales. Deberían crear oportunidades para que los residentes participen en la vida de la ciudad. Las ciudades quieren retener a la gente, y eso se logra ofreciendo abundantes empleos, servicios, oportunidades culturales y atracciones únicas. También es importante que todos se sientan bienvenidos”.

FUENTE: Con información de WalletHub

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